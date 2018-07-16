CNN: судя по настрою Трампа, всерьёз давать отпор Путину он не собирается

Перед встречей с Владимиром Путиным Дональд Трамп испытывает на себе огромное давление — многие влиятельные американские политики жаждут, чтобы глава Белого дома, наконец, дал отпор российскому лидеру за «вмешательство» в выборы, передаёт CNN. Однако, как показали твиты, опубликованные Трампом в день накануне саммита, всерьёз противостоять Путину глава Белого дома не намерен.

Поразительно смотреть на самолёт, который едет по взлётно-посадочной полосе, а на борту этого самолёта находится Владимир Путин. Притом что он должен встречаться с президентом Трампом на официальном приёме, который начнётся примерно через девять минут. По всей видимости, он немного припозднится.

Но это действительно поразительно: видеть, как лидер страны, находящейся в плену экономических санкций, страны, которую обвиняют в отравлении людей с помощью нервно-паралитического газа на территории другого государства, во вторжении в Крым, во вмешательстве в выборы, как ни в чём ни бывало заставляет ждать лидера свободного мира в преддверии этого важнейшего саммита, на котором президент Трамп находится под серьёзнейшим давлением. От него требуют дать отпор Владимиру Путину за вмешательство в выборы.

Мы немного представляем себе настрой, с которым президент отправляется на эту встречу, благодаря его твитам. А в них он повторяет ровно то, что хочет услышать Кремль: он обвиняет США в охлаждении отношений между Россией и Соединёнными Штатами, а не Россию за её вмешательство в выборы. Вы видите эти твиты на экране.

Судя по этим сообщениям, Крис, президент Трамп, как и раньше, по-прежнему так и не собирается всерьёз давать отпор Владимиру Путину, когда они встретятся лицом к лицу на переговорах, которые по плану должны продлиться 90 минут. Эта встреча должна будет проходить без помощников, без советников и без протокола.

В течение нескольких дней перед этим важным саммитом президент дал несколько интервью. Он пообщался с Пирсом Морганом и вот как описал свои мысли относительно российского лидера.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я нередко имею дело с достаточно жёсткими людьми.

ПИРС МОРГАН, журналист: Путин — один из них?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Не могу сказать наверняка. Полагаю, наверное, да, но я могу назвать и других. Понимаете, если мы сможем поладить с Россией, это ведь хорошо. Я его (Путина. — ИноТВ) не знаю, мы встречались с ним пару раз, виделись на G20. На мой взгляд, мы могли бы найти общий язык. Кто-то спросил: «Вы друзья или враги?» А я отвечаю: «Вообще очень рано об этом говорить. На данный момент мы соперники». Но для России*, и США, и, честно говоря, Великобритании, и других стран ладить с Россией, Китаем и всеми прочими регионами — это хорошо, в этом нет ничего плохого, Пирс.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 июля 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).