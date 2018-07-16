CNN: судя по настрою Трампа, всерьёз давать отпор Путину он не собирается
Поразительно смотреть на самолёт, который едет по взлётно-посадочной полосе, а на борту этого самолёта находится Владимир Путин. Притом что он должен встречаться с президентом Трампом на официальном приёме, который начнётся примерно через девять минут. По всей видимости, он немного припозднится.
Но это действительно поразительно: видеть, как лидер страны, находящейся в плену экономических санкций, страны, которую обвиняют в отравлении людей с помощью нервно-паралитического газа на территории другого государства, во вторжении в Крым, во вмешательстве в выборы, как ни в чём ни бывало заставляет ждать лидера свободного мира в преддверии этого важнейшего саммита, на котором президент Трамп находится под серьёзнейшим давлением. От него требуют дать отпор Владимиру Путину за вмешательство в выборы.
Мы немного представляем себе настрой, с которым президент отправляется на эту встречу, благодаря его твитам. А в них он повторяет ровно то, что хочет услышать Кремль: он обвиняет США в охлаждении отношений между Россией и Соединёнными Штатами, а не Россию за её вмешательство в выборы. Вы видите эти твиты на экране.
Судя по этим сообщениям, Крис, президент Трамп, как и раньше, по-прежнему так и не собирается всерьёз давать отпор Владимиру Путину, когда они встретятся лицом к лицу на переговорах, которые по плану должны продлиться 90 минут. Эта встреча должна будет проходить без помощников, без советников и без протокола.
В течение нескольких дней перед этим важным саммитом президент дал несколько интервью. Он пообщался с Пирсом Морганом и вот как описал свои мысли относительно российского лидера.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я нередко имею дело с достаточно жёсткими людьми.
ПИРС МОРГАН, журналист: Путин — один из них?
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