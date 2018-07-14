Yle: охране Трампа и Путина в Хельсинки позавидует Джеймс Бонд

К саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки готовятся не только дипломаты, но и спецслужбы России, США и Финляндии, пишет Yle. Как отмечает радиокомпания, в преддверии встречи сотрудники спецслужб тщательно планируют маршруты президентских кортежей, проверяют обслуживающий персонал и отели, а также делают ставку на спецоборудование, от которого не отказался бы и сам Джеймс Бонд.

Во время зарубежных поездок своих лидеров защищают все страны, однако когда дело касается безопасности американского и российского президентов, мероприятия по обеспечению безопасности выходят на другой уровень, пишет Yle.



Радиокомпании удалось пообщаться с одним экспертом в области секретных мероприятий по обеспечению безопасности, который, однако, пожелал остаться неизвестным из-за деликатного характера своей работы.



«Мы говорим о главах государств, которые являются или, по крайней мере, считают себя мировыми лидерами. В российской и американской службах безопасности считают, что они защищают самых важных людей и действуют соответственно», — рассказал он.



Подготовка к саммиту уже началась. По данным финской газеты Ilta-Sanomat, американская Секретная служба уже прибыла в Финляндию. Вполне возможно, что это же можно сказать и о российской Федеральной службе охраны (ФСО).



Службы безопасности заранее проверяют маршруты, по которым пройдут кортежи, а также пути для возможной эвакуации. Обычно ещё за несколько дней до прибытия президентов спецслужбы доставляют большую часть оборудования в принимающую страну.



На место переговоров американский президент всегда прибывает на борту номер 1. На данный момент его функции выполняет Boeing 747 VC-25. Этот самолёт представляет собой роскошный президентский штаб со всеми удобствами, который можно заправлять в воздухе. При этом борт номер 1 выдерживает электромагнитные импульсы, которые могут возникнуть в случае ядерного взрыва.



Приземлившись, Трамп отправится в президентский дворец на встречу с финским лидером Саули Ниинистё. Кортеж Дональда Трампа чаще всего состоит из 20—40 машин, в том числе и автомобиля, предназначенного для обнаружения химических и биологических угроз. Кроме того, в состав конвоя входят автомобиль с пулемётной точкой, машина для прессы и скорая помощь. Очерёдность следования часто меняется из соображений безопасности. Сам же президент может находиться в какой угодно машине и даже, например, в вертолёте.



Своё место в кортеже есть и у представительского автомобиля Дональда Трампа — лимузина Cadillac One, известного также как «Зверь». Эта бронированная машина весит восемь тонн и оснащена пушками со слезоточивым газом, автоматическим оружием, приборами ночного видения и ёмкостями с кровью, подходящей президенту по группе. «Иными словами, этот автомобиль подошёл бы самому Джеймсу Бонду», — констатирует Yle.



«Зверь» защищён от биологических и химических атак, выдерживает взрывы мин и бомб, а шины этого автомобиля не сдуваются при пробитии. Кроме того, американские СМИ ранее сообщали, что машина оснащена 20-сантиметровыми бронеплитами и кислородными аппаратами для дыхания.



Что касается Владимира Путина, то он, по всей видимости, приземлится на финскую землю на президентской версии Ил-96, отличающейся роскошным интерьером и наличием лазерной системы для отражения ракетных атак. По некоторой информации, во время перемещений на менее серьёзные дистанции Путин предпочитает самолёту вертолёт. В последнем случае он использует Ми-8, на борту которого установлены кресла с высокой спинкой, а также нашлось место для телевизора и кухни.



Однако если российский лидер всё же остановит свой выбор на автомобиле, им будет «Сенат» Aurus российского производства, оснащённый системами жизнеобеспечения и имеющий атакующий потенциал.



Об официальном автомобиле Путина известно гораздо меньше, чем об американском «Звере». По словам одного бывшего управляющего отелем, которому удалось посидеть в лимузине Путина в Иерусалиме, это пуленепробиваемый автомобиль с 5-сантиметровыми оконными стёклами, особыми шинами и огромным количеством спецоборудования. За рулём же президентского авто сидит личный шофёр Путина, который, по некоторым данным, умеет управлять машиной, параллельно ведя огонь.



Однако несмотря на подготовительные мероприятия спецслужб США и России, ответственность за безопасность гостей несёт, в первую очередь, полиция принимающей страны — в данном случае Финляндии.



Это означает, что иностранные организации должны действовать под надзором полиции. Эксперт по безопасности напомнил, что не стоит забывать о том, что у иностранных спецслужб нет на территории Финляндии особых полномочий.



«По сути, это означает, что российская и американская службы безопасности должны попросить финскую полицию об осуществлении задержания в случае необходимости. Но на практике всё равно невозможно сказать, как будет обстоять дело в реальности», — пояснил эксперт.



Всё оружие, которое США и Россия привезут с собой, формально нужно регистрировать в финской полиции. В то же время никто не знает, что стороны отправят по дипломатической почте, так как международное право запрещает её досмотр.



Во время «Дня Д» финские, российские и американские сотрудники безопасности будут идти буквально рука об руку. Но может ли финская полиция указывать своим российским и американским коллегам, что им нужно делать? Ответить на этот вопрос эксперт Yle точно не смог.



«Их задача — защищать своего главу государства, и они будут выполнять её любыми способами. В чём конкретно это будет выражено, никто не знает», — заметил он.



Что касается отелей, где остановятся Трамп и Путин, то с большой долей уверенности можно сказать, что сотрудники службы безопасности уже проверили всех их служащих. Кроме того, они могли просканировать отели на предмет бомб, а также укрепили окна пуленепробиваемым пластиком.



Нередко президенты привозят с собой штат поваров и официантов, которые готовят еду на отдельной кухне. Тем не менее лидеры могут есть пищу, приготовленную и персоналом принимающей стороны. Блюда также могут проверяться в мобильной лаборатории.



«Но дело далеко не всегда в подозрениях по поводу отравленной еды — её могут проверять на аллергию», — уточнил эксперт.



«Пуленепробиваемые автомобили, самолёты с лазерным оружием, крадущиеся агенты… Звучит это не очень радостно, однако эксперт по безопасности считает, что подобные меры — это не просто шоу», — пишет Yle.



«Ничего не делается просто так, все меры исходят из тщательных оценок. Обычные люди видят, прежде всего, охранников с наушниками в тёмных очках и костюмах. Но лучшая защита — та, которую не видно: это планирование и то, что происходит вдали от глаз», — отметил эксперт.



Сколько сотрудников Секретной службы и российских агентов окажется на улицах Хельсинки, неясно. Однако когда президент Барак Обама приехал с визитом в Стокгольм в сентябре 2013 года, его сопровождало 600 человек, в том числе 250 вооружённых сотрудников службы безопасности, снайперов, поваров и врачей. Чего-то подобного можно ожидать и на этот раз.



По словам эксперта Yle, американская и российская службы безопасности очень сильно отличаются друг от друга.



«По большому счёту можно сказать, что американцы очень хорошо организованы, в то время как русские менее предсказуемы и действуют более хаотично — сказывается их темперамент», — объяснил собеседник портала радиокомпании, подчеркнув тем не менее что обе службы отличаются высшей степенью профессионализма.