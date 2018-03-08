Если завтра апокалипсис: Dagens Nyheter рассказала, как Путин и Трамп смогут пережить ядерную войну

Лишь Россия и США располагают «самолётами судного дня» — машинами, способными в случае ядерной войны в кратчайшие сроки вывести из-под удара своих президентов, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает издание, эти «летающие бункеры» главным образом служат в качестве неуничтожимых узлов связи, откуда лидеры держав смогут отдать приказ нанести удар возмездия.

Все хорошо помнят, как президент США Джордж Буш воспринял сообщения о терактах 11 сентября 2001 года. На тех известных кадрах он находится в классе флоридской школы, а его помощник, наклонившись к нему, тихо сообщает о том, что произошло. На протяжении нескольких минут он с озадаченным лицом сидит на своём месте, после чего уходит вместе со всем своим штабом, вспоминает Dagens Nyheter.



Вскоре после этого команда президента действует более стремительно. Politico пишет, что его отвезли на аэродром, на котором находились две специальные модели Boeing 747, известные как борт номер один. Перейдя в секретный режим, самолёт поднимается в воздух под «невозможно острым углом». Таким образом президентский самолёт взлетает, чтобы минимизировать опасность со стороны, например, приближающихся ракет.



«В мире есть всего два 747-х, которые могут так взлетать. Они оба называются борт номер один», — отметила стюардесса одного конгрессмена, который летает на таком самолёте.



Овеянный мифами президентский самолёт нередко можно встретить в поп-культуре, в которой бело-голубое судно играет роль места, куда эвакуируют американского президента и откуда он может управлять своей страной в экстремальных ситуациях. Однако фильмы и книги частично искажают правду. На самом же деле президент далеко не всегда летает на этих самолётах.



В случае возникновения более серьёзного кризиса, например ядерной войны, президент садится на один из четырёх специальных Boeing 747-200, которые впервые поднялись в воздух в 70-х годах XX века. Эти машины носят имя «Ночной дозор» (Nightwatch), однако формальное название модели — E-4B. Главная задача этого самолёта — обеспечить безопасность президента, который сможет отдать приказ нанести ответный удар в случае ядерного нападения на США.



Нередко подобные машины называют согласно их главной функции — «самолёт судного дня». Подобными бортами располагают только США и Россия.



В результате окончания холодной войны США снизили гигантские траты на Пентагон, который должен был различными способами предотвратить ядерную атаку на Америку. Теперь же для того, чтобы защититься от ядерного нападения, Вашингтон сделал ставку на угрозу ответного удара. Такой же стратегии США придерживаются и в рамках нынешнего конфликта с Северной Кореей.



В этом контексте на сцену выходят E-4B. Предполагается, что «самолёты судного дня» будут использоваться в качестве летающих генеральных штабов, откуда высшие чины государства смогут управлять страной.



«Надёжное оружие устрашения — это нечто большее, чем бомбардировщики и ракеты, которые могут нанести удар. Это командный пункт и связь, благодаря которой можно инициировать удар возмездия, управлять им и закончить его», — отмечает эксперт по безопасности Лорен Томпсон.



«Ночной дозор» базируется на военном аэродроме Оффат в Небраске — штате в центре США. Такое расположение не случайно: так, в случае удара экипаж выигрывает дополнительное время, для того чтобы поднять самолёт в воздух. Кроме того, во время холодной войны неподалёку от Вашингтона на базе Эндрюс стоял ещё один E-4B, который мог принять президента на борт уже через 15 минут.



Однако в последнее время споры по поводу строительства новых бортов номер один приняли ожесточённый характер. Причиной такого ажиотажа стало огромное количество денег, необходимое для того, чтобы приспособить новые Boeing 747-8 под президентские нужды.



Что касается конкретной цены, то прошлой зимой Дональд Трамп написал в Twittеr, что $4 млрд за каждый такой самолёт, которых должно быть два, — это слишком много. Для сравнения, обычный самолёт этой модели стоит всего $357 млн.



Однако, по мнению Марка Касиана, который ранее отвечал за закупки Пентагона для Белого дома, эта цифра выглядит «приемлемо». «Учитывая исключительные функции, которыми... должен обладать этот самолёт, это вполне приемлемая цена для двух машин», — отметил он.



Газета The New York Times описывает «самолёты судного дня», которые находятся в готовности на базе Оффат как «летающие высокотехнологичные бункеры». Обычно ими пользуются американские министры обороны, однако в случае ядерной войны этим машинам отводится более важная роль.



Хотя о «Ночном дозоре» известно не так много, в 2013 году Даниэлю Тердиману, работающему на интернет-портале CNET, удалось посетить этот самолёт. По словам Тердимана, в самолёте нет и намёка на роскошь, а оборудование приспособлено для того, чтобы самолёт мог стать убежищем для американского руководства в первые дни ядерной войны. Кроме того, чтобы оставаться в воздухе первые дни, самолёт приспособлен для заправки в воздухе.



Вместо высокотехнологичной электроники, которую устанавливают на обычные самолёты, на E-4B стоит в основном аналоговая техника, менее уязвимая для электромагнитного импульса. «Ночной дозор» также оснащён сложным оборудованием, предназначенным для установления связи. Среди самых впечатляющих агрегатов — выдвижная антенна длиной почти 8 км, необходимая для того, чтобы связаться с подводными лодками.



По мнению Dagens Nyheter, примечательна даже не степень секретности вокруг этого самолёта, а то, что они используются параллельно с более мелкими машинами. Практически во время всех государственных визитов «Ночной дозор» следует за президентом — однако он не садится туда же, куда и борт номер один.



Россия также обладает собственными самолётами, которые готовы принять на борт руководство государства в случае ядерной войны. По крайней мере, с середины 80-х годов эта страна, над которой тогда ещё развевался советский флаг, обладала машинами, с помощью которых главы государств могли отдать приказ на удар возмездия в случае нападения.



Всего Россия разработала несколько типов самолётов, которые позволят Владимиру Путину и руководству страны пережить первые дни ядерной войны. В период с 2009-го по 2012 год Россия произвела три специальных Ту-214СР. Считается, что на этом двухмоторном самолёте длиной 46 м находится лучшее коммуникационное оборудование из возможных.



При Путине Россия также создала ещё несколько моделей самолётов для этих же целей. В декабре 2015 года появились сообщения о том, что Россия закупила новый тип «самолёта судного дня», спроектированный на основе Ил-80.



В распоряжении России находилось всего четыре Ил-80 «первого поколения», однако в 2016 году были представлены ещё два «самолёта судного дня третьего поколения» на базе 60-метрового Ил-96. По словам военного аналитика Игоря Коротченко, этот самолёт даёт возможность нанести ответный удар, в случае если худший сценарий станет реальностью.



«Он гарантирует неотвратимость ядерного возмездия, в случае если какая-либо страна осуществит ракетно-ядерное нападение на Россию», — заявил он.



«Не совсем ясно, сколько всего «самолётов судного дня» есть у России, однако очевидно, что предназначение у них такое же, как и у их американских аналогов. Когда начнётся то, что у многих ассоциируется с апокалипсисом — ядерная война, — то, прежде всего, с применением всех возможных средств будут защищать двух людей: президентов России и США», — подводит итог Dagens Nyheter.