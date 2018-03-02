Aftonbladet: шведский Gripen «Сухому» не угроза — в отличие от российской экономики

Пока Швеция ждёт, когда у неё появится новый истребитель Gripen E, Россия уже применила в Сирии свою новейшую разработку пятого поколения Су-57. Как пишет Aftonbladet, хотя Су-57 значительно лучше, чем Gripen E, однако из-за тяжёлой экономической ситуации неизвестно, сколько Россия сможет позволить себе этих новейших суперистребителей.

Пока Швеция ждёт, когда на сцену выйдет новый истребитель Gripen E, Россия уже ввела в эксплуатацию свой новейший козырь. Как пишет Aftonbladet, несколько дней назад в Сирии появились два или, возможно, четыре Су-57, что стало первой серьёзной задачей для этого совершенно нового типа самолётов.

Су-57 — это первый российский истребитель пятого поколения. Со своими технологиями «стелс», продвинутыми радарами и ракетами дальнего радиуса действия он отвечает на вызов самого передового истребителя-перехватчика США F-22 Raptor наравне со шведским Gripen E.

«В моём представлении это лучший истребитель, который производится сегодня в мире, и, вероятно, второй по качеству после F-22», — говорит изданию Андерс Блум, авиаэксперт и руководитель научного отдела в Шведском институте тотальной обороны.

США выпустили 187 самолётов F-22 Raptor, а потом производство было свёрнуто. Тем не менее эти самолёты до сих пор остаются лучшими и самыми высокотехнологичными истребителями в мире. Однако, как отмечает шведское издание, за этот статус сейчас решил побороться Су-57, который также известен как ПАК ФА и T-50.

«T-50 — истребитель пятого поколения, сконструированный так, чтобы быть малозаметным для радиолокационного отслеживания. В этом отношении он, может, и не настолько хорош, как F-22, но всё равно фантастически хорош. Во всех же остальных областях, насколько можно судить, он ему ни в чём не уступает», — говорит Андерс Блум.

Козырь Су-57 — это российские ракеты-перехватчики K-77M, у которых дальнобойность выше, чем у американского аналога AIM-120D. Кроме того, у Су-57 есть преимущество в манёвренности. Это первый в мире самолёт с мультивекторными соплами, которые можно поворачивать в трёх измерениях, что в принципе позволяет устремлять мощь двигателей практически в любом направлении. В ближнем бою, отмечает автор статьи, российский самолёт, вероятно, будет непобедим.

«У Gripen фантастическая манёвренность, невероятная поворачиваемость, но T-50, вероятно, лучший в мире самолёт с чисто аэродинамической точки зрения», — говорит Андерс Блум.

Тем не менее эксперт предполагает, что русские всё равно будут использовать свои технологии невидимости, чтобы побеждать технологически менее продвинутых врагов на расстоянии, даже если те всё равно не смогли бы одержать верх в ближнем бою.

«F-22 ни разу не был побеждён во время тренировочных ближних воздушных боёв. Тем не менее правила гласили, что самолёт должен сбивать врагов на расстоянии. Нужно стрелять до того, как тебя обнаружат. Скорее всего, русские опираются на те же правила», — говорит Андерс Блум.

Но и у шведских Gripen E есть кое-что, чего не хватает более старым американским самолётам: это суперсовременные ракеты-перехватчики «Метеор», которые, благодаря прямоточным воздушно-реактивным двигателям и современной системе наведения, могут выбивать противника на расстоянии 100 км и даже больше, прежде чем оружие врага будет приведено в действие. Но для того чтобы начать стрелять, нужно всё-таки сначала обнаружить врага.

Gripen E, как Су-57, будет оснащён суперсовременными радарами с АФАР (активной фазированной антенной решеткой) и системой IRST (Infra-Red Search and Track — системой инфракрасного поиска и слежения). Однако неясно, достаточно ли этого для своевременного обнаружения Су-57 с его низкой радиозаметностью.

Как заключает издание, Су-57 — значительно лучше, чем Gripen E, однако угроза не так велика, как кажется на первый взгляд, поскольку злейший враг Су-57 — это скорее российская экономика, чем другие самолёты. Самолёт ещё не начали производить серийно, и до сих пор российские вооружённые силы получили не более 11 прототипов. Россия планировала закупить 150 самолётов к 2020 году, но до сих пор страна решилась приобрести только 12 единиц, из которых первые, по расчётам, поступят на службу в следующем году.

«Когда объём произведённой продукции уменьшается, цена за каждую единицу подскакивает. Основной вопрос здесь — в том, сможет ли Россия на самом деле позволить себе покупку нового супероружия, когда оно будет полностью доработано», — заключает шведское издание.