Daily Star: истребители НАТО поднялись в небо из-за российского самолёта над Прибалтикой

По заявлению НАТО, российский военный самолёт летел над Прибалтикой в сторону Калининграда с выключенными транспондерами. Поэтому в целях безопасности для его идентификации и сопровождения в небо были подняты два истребителя F-16 ВВС Дании, пишет Daily Star.
Истребители F-16 Королевских военно-воздушных сил Дании были подняты в воздух, чтобы сопроводить российский военный самолёт, который находился вблизи воздушного пространства НАТО в Прибалтике, сообщает Daily Star. Российский борт при этом летел в сторону Калининграда и был замечен в воздухе над международными водами, отмечает издание.
В задачу датских истребителей входило отслеживание и идентификация российского самолёта. При этом конкретная его модель не указывается в сообщении.
НАТО обвиняет Россию в том, что её самолёты попирают международные правила, поскольку не включают транспондеры во время полётов. В таком случае они не видны на радарах гражданской авиации и могут столкнуться с пассажирскими авиалайнерами, отметили чиновники альянса в своём заявлении. Российская сторона это событие пока не прокомментировала, пишет издание.
Перехват был осуществлён в рамках программы немедленного реагирования Quick Reaction Alert, отмечает издание. «Истребители НАТО подлетают близко к неопознанному самолёту, и их сигнал с транспондеров попадает на системы воздушного контроля, что позволяет предотвратить инциденты с гражданскими авиалайнерами», — так описывают порядок действий чиновники НАТО.
По словам автора статьи, в 2015 году российский военный самолёт, который летел с выключенными транспондерами, чуть не столкнулся с пассажирским бортом в небе над Швеций. И теперь истребители НАТО находятся на круглосуточном дежурстве, чтобы реагировать на подобные инциденты.
Из-за напряжённых отношений с НАТО Россия значительно увеличила своё военное присутствие в Прибалтике, отмечает Daily Star.
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