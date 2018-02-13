DN нашла бич российской гражданской авиации — мелкие региональные перевозчики

Хотя в последнее время в России дела с лётной безопасностью существенно улучшились, крушения самолётов по-прежнему нередки, пишет для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен. По мнению журналистки, вызвано это, прежде всего, тем, что авиаперевозками занимается огромное количество не слишком надёжных мелких региональных компаний.

«В рамках моей работы в качестве корреспондента в Москве мне иногда приходится пользоваться мелкими региональными российскими авиакомпаниями. Прошлым летом я летала на самолёте «Авиакомпании Якутия» из Якутска в город Черский. Полёт на поршневом самолёте над бесконечной тайгой занял четыре с половиной часа. Я знала, что «Авиакомпания Якутия» входит в список более надёжных перевозчиков, но должна признать, что я почувствовала облегчение, когда вышла из самолёта», — пишет для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.



Несмотря на то что количество авиакатастроф в России снизилось, по признанию журналистки, она всегда чувствует некоторую неуверенность, когда речь заходит о российских авиакомпаниях, специализирующихся на внутренних рейсах. По словам Лаурен, когда есть возможность выбрать «Аэрофлот» — государственную компанию, которая пользуется хорошей репутацией в плане лётной безопасности, — то она так и поступает.



«Дело не в том, что все региональные компании плохие, а в том, что их очень много и некоторые из них не вызывают доверия. Несмотря на то что в последние годы российские власти закрыли немалое их количество, постоянно возникают новые», — объясняет журналистка.



Большая часть авиационного парка «Аэрофлота» западного производства. Разбившемуся Ан-148 было всего семь лет, однако, по словам отставного пилота «Аэрофлота» Андрея Литвинова, этот самолёт — продукт старых советских технологий.



«Они уже все изжили себя. Для современного самолёта снег — это не большая проблема», — заявил он.



На данный момент российские власти считают, что к катастрофе привели ошибка пилота и плохие погодные условия. В то же время они отмечают, что, хотя в Москве выпало много снега, такие условия никак нельзя назвать экстремальными.



По последним данным, пилот успел сообщить диспетчеру о технической проблеме. Предполагалось, что он попытается зайти на вынужденную посадку в аэропорте Жуковский. По словам свидетелей, до того как самолёт упал неподалёку от Аргуново, они видели, как что-то взорвалось у него под крылом.



По мнению журналистки, совсем неудивительно, что авиаперевозчиком оказалась региональная компания «Саратовские авиалинии». По данным «Роскомнадзора», этот перевозчик уже был замечен в нарушениях правил эксплуатации. В частности, компания меняла масло и промывала фильтры с периодичностью 750 лётных часов, в то время как норматив — 375 часов.



Президент Владимир Путин уже призвал создать специальную комиссию по расследованию причин катастрофы. Вполне вероятно, считает Лаурен, что «Саратовские авиалинии», которые функционируют с 1994 года, закроют.



«В таких ситуациях главное для властей — это твёрдой рукой демонстративно наказать виновных. Проблема в том, что новые, ненадёжные компании всё равно будут возникать», — подводит итог Анна-Лена Лаурен.