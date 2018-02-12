CNN: Путин выразил соболезнования родным и близким жертв крушения Ан-148

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв крушения самолёта Ан-148, передаёт CNN. Кроме того, как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, следователи не исключают, что причиной катастрофы стали невероятно тяжёлые погодные условия.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Кремль достаточно быстро отреагировал по поводу этого следствия и заявил, что начинает специальное расследование, которое должно установить, что именно произошло. Они заявили, что приказали также прочесать местность вокруг места падения самолёта, откуда сегодня с нами общался Фредди.

Кроме того, президент России Путин через своего пресс-секретаря выразил соболезнования друзьям и членам семей людей, которые оказались на борту. Напомню, на борту этого самолёта было 65 пассажиров, а также 6 членов экипажа — всего 71 человек. Спасатели сообщили нам, что, очевидно, в живых никого из них не осталось. По правде говоря, это крушение стало очередным в списке роковых воздушных катастроф, которые затронули Россию за последние годы. Линда?

Вы сами находились в самолёте на Москву незадолго до того, как это судно поднялось в воздух. Расскажите нам, какие были погодные условия.

МЭТЬЮ ЧАНС: Да, я действительно приземлился приблизительно в то же время или, по крайней мере, немного после того, как этот самолёт пропал с радаров. И я могу сказать: что касается местных погодных условий, то они весьма жёсткие. Нашему самолёту пришлось несколько раз облететь аэропорт Домодедово — это один из главных аэропортов Москвы, — прежде чем нам разрешили благополучно приземлиться.

Командир судна нам сказал, что это вызвано теми погодными условиями, которые установились в Москве в последние несколько недель. Речь идёт об одном из сильнейших снегопадов за несколько десятилетий. И даже если вспомнить, что это столица России, которая привыкла к зимнему снегу, его всё равно выпало очень много.

Был ли снег одним из факторов, вызвавшим крушение «Антонова-148», судить ещё рано. Однако следователи на месте событий говорят, что на данный момент не исключают никаких причин, включая эту отвратительную снежную российскую погоду.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2018 года.