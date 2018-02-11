CNN: крушение Ан-148 не связано с возрастом самолёта

Возраст регионального лайнера Ан-148, потерпевшего в воскресенье крушение в Подмосковье, не мог сыграть роль в катастрофе, поскольку самолёт был оснащён всем необходимым современным оборудованием, убеждён корреспондент CNN Фредерик Пляйтген. Как отметил Пляйтген, одна из главных особенностей Ан-148 заключается в том, что он приспособлен к взлёту из аэропортов, находящихся в плохом состоянии.
Значит, речь идёт о региональном лайнере, принадлежащем компании «Саратовские авиалинии». Что известно о самом самолёте?
ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Модель самолёта — Ан-148. На самом деле самолёт этот довольно интересный, и в мировом воздушном сообщении подобные воздушные суда используются не слишком часто.
Производит его украинское бюро «Антонов», но такие самолёты также собирают и здесь, в России, в городе Воронеж. Это небольшой региональный лайнер, оснащённый двумя двигателями.
Одна из его отличительных черт заключается в том, что он спроектирован таким образом, чтобы взлетать с полос, которые находятся в плохом состоянии, — а именно в таком состоянии до сих пор пребывают некоторые взлётные полосы в российской глубинке. То есть самолёт для такого приспособлен.
Тем не менее, судя по всему, самолёт этот новый, и он оснащён самым разным современным оборудованием, которое имеется и на других лайнерах. Поэтому в настоящий момент власти сообщают, что возраст самолёта, по-видимому, не входит в список факторов, приведших к крушению.
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