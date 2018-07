WP: сбитый российский самолёт заставляет задуматься, откуда у боевиков ПЗРК

Уничтожение российского самолёта Су-25 в Сирии боевиками вызывает вопросы о том, откуда у них взялись противовоздушные зенитно-ракетные комплексы, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, в США отвергли какую-либо причастность к поставкам ПЗРК сирийским группировкам, заявив о «глубокой обеспокоенности» по поводу применения подобного оружия.

Террористическая организация, ранее входившая в состав «Аль-Каиды»*, взяла на себя ответственность за сбитый российский самолёт в Северной Сирии. Предполагается, что самолёт был уничтожен с помощью ракеты класса «земля — воздух», пишет The Washington Post.



Согласно заявлению Министерства обороны России, пилот успел катапультироваться и вступил в перестрелку на земле, но «погиб во время боя с террористами». По словам ведомства, на данный момент оно вместе с Турцией работает над возвращением тела пилота на родину.



В террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (ранее известна как «Джабхат ан-Нусра»**. — прим. ИноТВ) заявили по этому поводу, что российский Су-25, который проходил на небольшой высоте над городом Саракеб, находящимся под контролем оппозиции, был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.



Этот инцидент, считает издание, может привести к росту напряжённости в отношениях между Россией и Турцией, которые занимаются наблюдением за режимом прекращения огня в провинции Идлиб в рамках соглашения, достигнутого на переговорах в Астане.



Кроме того, уничтожение самолёта вызывает вопрос, откуда взялся ПЗРК у сирийских повстанцев, которые неоднократно просили подобное вооружение у своих иностранных покровителей. США, как отмечает The Washington Post, выступают против любых подобных поставок из-за опасений, что ПЗРК могут попасть в руки экстремистов.



Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила по этому поводу, что утверждения о том, что США причастны к поставкам комплексов в Сирию, не соответствуют действительности. Кроме того, она опровергла информацию о том, что российский самолёт был сбит с помощью американского вооружения.



«Соединённые Штаты никогда не поставляли ПЗРК какой-либо группировке в Сирии, и мы глубоко обеспокоены применением подобного оружия», — отметила по этому поводу Науэрт.



Вскоре после того, как российский самолёт был сбит, Москва заявила, что уничтожила более 30 боевиков. Не вдаваясь в детали, Министерство обороны этой страны заявило, что для удара по террористам было использовано «высокоточное оружие».



Использование ПЗРК в провинции, где номинально присутствуют турецкие силы, потенциально может вызвать гнев России. В последнее время Анкара и Москва наладили отношения, однако в 2015 году напряжённость между странами достигла максимального уровня после того, как Турция сбила российский военный самолёт, напоминает The Washington Post.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.