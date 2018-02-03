Le Figaro: в Сирии сбит Су-25 и убит российский пилот

08:02 В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

07:48 СМИ: Российский флот будет в полной боевой готовности к 2024 году Телеканал CNBC прогнозирует готовность российского флота к войне к 2024 году.

07:28 Число погибших в результате урагана «Флоренс» возросло до 43 Количество жертв урагана «Флоренс» в Соединённых Штатах увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает Associated Press.

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06:01 Аналитики оценили ущерб от урагана «Флоренс» в $38-50 млрд Аналитики Moody’s оценили ущерб нанесенный ураганом «Флоренс» восточному побережью США в $38-50 млрд. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на отчёт агентства.

05:30 СМИ: Польский телеканал уволил сотрудника за снимок Дуды с Трампом Менеджера по социальным сетям Ивана Шило уволили с телеканала Belsat за публикацию на личной странице в Facebook совместного фото президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа. Об этом передает газета «Европейская правда».

05:15 Акула напала на туристку в Австралии У островов Уитсандей в Австралии акула атаковала и тяжело ранила туристку. Об этом передаёт портал Mercury.

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04:21 Пушков оценил призыв Китая к США об отмене санкций Китай не сможет добиться отмены санкций со стороны США, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Такое мнение политик оставил в своем микроблоге в Twitter.

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03:35 Экс-аналитик Пентагона оценил действия России и Турции в Сирии Ход, предпринятый Россией и Турцией, по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб сможет удержать Соединённые Штаты от импульсивных действий. Об этом РИА Новости заявила бывший аналитик Министерства обороны подполковник ВВС США Карен Квятковски.

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