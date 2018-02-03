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Le Figaro: в Сирии сбит Су-25 и убит российский пилот

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В сирийской провинции Идлиб потерпел крушение российский самолёт Су-25, сообщает Le Figaro. Как подтвердили в Министерстве обороны, его пилот катапультировался, но был убит террористами, которые контролируют этот район.
Le Figaro: в Сирии сбит Су-25 и убит российский пилот
Reuters

В Сирии в субботу был убит российский пилот, который после крушения своего самолёта спустился на парашюте на территорию, контролируемую повстанцами, пишет Le Figaro. Его полёт проходил в рамках операции в провинции Идлиб, сообщили в Министерстве обороны России.

«При выполнении облёта зоны деэскалации Идлиб потерпел крушение российский самолёт Су-25. Лётчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусра»*. При ведении боя с террористами пилот погиб», — приводит издание формулировки министерства.

Регион, о котором идёт речь, контролирует группировка, которая в основном состоит из бойцов местного отделения «Аль-Каиды»**, уточняет автор статьи.

В конце декабря силы Асада вместе с российскими союзниками начали наступление, чтобы вернуть себе контроль над юго-востоком провинции Идлиб. И последние сутки там осуществлялось множество ударов, отмечают местные источники Le Figaro.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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источник
Le Figaro Франция Европа
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