Zeit: война в Сирии продолжится вопреки планам Кремля

Организованная Россией сочинская конференция должна была стать шагом на пути к миру, однако пока всё указывает на «продолжение войны, насилия и кровопролития», пишет Die Zeit. «Диктатор Сирии» Асад нацелен на «абсолютную победу» и ведёт переговоры только с «отобранными оппозиционерами», а Тегеран и Анкара также не заинтересованы в немедленном перемирии, подчёркивает издание.

В декабре 2017 года в ходе своего выступления на военно-воздушной базе в Латакии Владимир Путин объявил о выводе российских войск из Сирии, пишет журналист Die Zeit Мартин Гелен. Параллельно с выводом войск организованная Кремлём конференция в Сочи должна ознаменовать переход к перемирию. «Москва хочет как можно скорее закончить войну и получить дивиденды от своих бомбардировок — долгосрочное присутствие в Сирии и Восточном Средиземноморье», — пишет автор. Однако в настоящее время этот прогноз маловероятен. Наоборот, всё указывает на «продолжение войны, насилия и кровопролития», утверждает Гелен. Участники конференции ООН в Женеве не пошли на компромиссы, напряжение между Россией, Ираном и Турцией растёт, а Башар Асад надеется на «абсолютную военную победу». «При этом для него хороши все средства: отравляющий газ, голод, массовые пытки и «бочковые бомбы», — отмечает автор материала.

В настоящее время «диктатор» пытается окружить последний бастион оппозиции в провинции Идлиб, а на сочинской конференции Дамаск хочет вести переговоры только со «специально отобранными оппозиционерами». Кроме того, Асад «умело использует растущие противоречия между Ираном, Россией и Турцией в своих целях». Как и Дамаск, Иран также не видит причин идти на компромиссы. По мнению Тегерана, быстрое перемирие будет означать упущенный шанс на создание «оси противостояния» от Персии до Средиземного моря. Также иранское руководство надеется, что после окончательной победы оно получит большую долю в программе восстановления.

Не только Иран, но и Турция отказывается от перемирия, продолжает автор материала. В последние недели турецкое руководство должно было безучастно наблюдать, как Башар Асад нападает на Идлиб, который относится к так называемой зоне урегулирования конфликта. В данный момент Анкара действует «на свой страх и риск»: уже неделю она воюет в анклаве Африн, чтобы лишить его автономного статуса. «Это наступление также играет на руку Асаду, так как сирийские курды вынуждены просить у Дамаска военной поддержки», — пишет Гелен.

Таким образом, Россия стоит перед дилеммой. Время играет против Москвы прежде всего потому, что она не хочет увязать ещё глубже в сирийском конфликте, полагает автор материала.

Влияние Путина на Асада, по-видимому, недостаточно, чтобы в обозримом будущем принудить его к значительным уступкам. Соответственно, у Кремля остаётся только два варианта: либо поддерживать Асада и принимать участие в его военных операциях, либо отстраниться от «сирийского режима» и пытаться найти способы оказания давления на него в Европе и США. В таком случае проект «послевоенного порядка» с главной ролью Москвы был бы невозможен и для долгосрочных стратегических целей Путина в Сирии и на Ближнем Востоке появились бы существенные препятствия, резюмирует автор Die Zeit.