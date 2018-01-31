Die Welt увидела в сочинской конференции «медиаспектакль» Путина

Ещё до начала конференции по Сирии в Сочи российские СМИ заявили о «крупном успехе». Однако на деле всё пошло не по плану: из-за разногласий курдских, протурецких и просирийских сил часть оппозиционеров покинули встречу. В итоге сочинская конференция стала «медиаспектаклем с Владимиром Путиным в главной роли», призванным повлиять на настроение российских избирателей, утверждает издание.

Не успела мирная конференция по Сирии в Сочи начаться, для российских СМИ это уже был «крупный успех», пишет журналист Die Welt Павел Локшин. В понедельник в новостях страны сообщалось о прибытии в Сочи журналистов из разных стран, а также о более чем 1500 делегатов. Это не случайно, так как Конгресс национального диалога Сирии — это прежде всего «медиаспектакль с Владимиром Путиным в главной роли, хоть он и не присутствует», считает автор материала. По мнению Локшина, это послание российским избирателям к президентским выборам в марте: «Путин — это президент, который укрепляет роль России в мире и достигает успеха в Сирии».

Однако на встрече не всё пошло по плану. Москва надеялась, что важнейший сирийский оппозиционный блок — Сирийский национальный совет (СНС) — и курдская партия «Демократический союз» примут участие в мероприятии. Однако делегация СНС бойкотировала конференцию. Москва нарушила обещание не подвергать бомбардировкам сирийское гражданское население, заявил глава делегации Ахмед Томах. Против участия делегатов Демократического союза выступила Анкара, которая считает партию «террористической» и союзницей Рабочей партии Курдистана. После начала наступления турок в Африне Россия в глазах курдов стала «сообщником Анкары».

Как пишет автор материала, конференция неоднократно откладывалась, а США, Великобритания и Франция отказались принимать в ней участие. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение по Сирии можно принять только в ООН, а не в Сочи. Утешением для Москвы было только «неожиданное» участие уполномоченного ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, однако он не смог добиться успеха на конференции. «В итоге о больших надеждах на конференции говорило только Министерство иностранных дел России», — утверждает автор. Уже в сочинском аэропорту произошёл скандал: несколько сирийских оппозиционеров из Турции были рассержены логотипом конгресса, на котором изображён сирийский флаг Асада. После этого «возмущённые оппозиционеры» улетели обратно в Турцию.

В зале конференции тоже были протесты. Некоторые делегаты обвинили Россию в авиадуарах по гражданскому населению, другие кричали: «Да здравствует Россия!» «Не может быть и речи о том, что участники конференции представляют собой сирийский народ... Те, кто собрался в Сочи, — это либо откровенные сторонники Асада, либо те, кто не против него в будущей сирийской политике», — резюмирует автор Die Welt.