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Causeur: мегаломания Эрдогана в Сирии играет на руку Путину и Асаду
За военной операцией Турции в курдском Африне на севере Сирии стоит расчёт более сильных игроков, в первую очередь, Владимира Путина, пишет журналист Пьер Брюне на страницах французского издания Causeur. По его мнению, с помощью Эрдогана Путин может добиться сразу трёх целей: отвлечь внимание от боёв в Гуте и Идлибе, заставить Турцию сделать «грязную работу» за Асада, а также внести раскол в ряды НАТО.
Французский писатель: Эрдогана ждет «пропасть», и Путин его не спасет
Жестоко подавив попытку военного переворота в Турции, президент Реджеп Эрдоган вроде бы вышел победителем — однако силовые структуры страны ослаблены, а его противники не дремлют, пишет в своей статье для Causeur французский писатель Пьер Брюне. По мнению литератора, неудавшийся путч отзовется крайне тяжелыми последствиями для Турции и лично Эрдогана, — а когда это случится, никакой помощи от России он не получит.
Политолог: Для российской армии настали «тяжелые времена»
России, возможно, придется сократить расходы на вооруженные силы из-за проблем с экономикой, заявил в интервью Causeur французский политолог Паскаль Маршан. Эксперт подчеркнул, что Москва по-прежнему сильно отстает от США в плане военных расходов, но признал, что руководство страны, скорее всего, и не стремится к возвращению к советским показателям военного бюджета.
Западной методе образования хотят дать от ворот поворот
Система ЕГЭ не только не решила проблем российского образования, но и усугубила их, полагает Causeur. Более того, у нее успело появиться много критиков. По мнению французского издания, эта тенденция будет только набирать ход: современная Россия стремится олицетворять «другое общество», а для этого, прежде всего, стоит отказаться от западных стандартов и вернуть старую проверенную модель.
Causeur: Призывы «бомбить Москву» отвлекают Европу от своих проблем
Французские СМИ освещают события на Украине почти так же, как войну в Югославии, убежден обозреватель журнала Causeur Жером Леруа. Многие издания, забыв об объективности, призывают к силовым мерам против Москвы, как когда-то против Белграда. Однако, по мнению журналиста, таким образом газетчики лишь пытаются отвлечь внимание общественности от реальных внутренних проблем ЕС, за которые очень скоро придется расплатиться европейским правительствам.