Causeur: мегаломания Эрдогана в Сирии играет на руку Путину и Асаду За военной операцией Турции в курдском Африне на севере Сирии стоит расчёт более сильных игроков, в первую очередь, Владимира Путина, пишет журналист Пьер Брюне на страницах французского издания Causeur. По его мнению, с помощью Эрдогана Путин может добиться сразу трёх целей: отвлечь внимание от боёв в Гуте и Идлибе, заставить Турцию сделать «грязную работу» за Асада, а также внести раскол в ряды НАТО. 1 февраля 2018 Causeur

Французский писатель: Эрдогана ждет «пропасть», и Путин его не спасет Жестоко подавив попытку военного переворота в Турции, президент Реджеп Эрдоган вроде бы вышел победителем — однако силовые структуры страны ослаблены, а его противники не дремлют, пишет в своей статье для Causeur французский писатель Пьер Брюне. По мнению литератора, неудавшийся путч отзовется крайне тяжелыми последствиями для Турции и лично Эрдогана, — а когда это случится, никакой помощи от России он не получит. 4 августа 2016 Causeur

Политолог: Для российской армии настали «тяжелые времена» России, возможно, придется сократить расходы на вооруженные силы из-за проблем с экономикой, заявил в интервью Causeur французский политолог Паскаль Маршан. Эксперт подчеркнул, что Москва по-прежнему сильно отстает от США в плане военных расходов, но признал, что руководство страны, скорее всего, и не стремится к возвращению к советским показателям военного бюджета. 12 января 2016 Causeur

Западной методе образования хотят дать от ворот поворот Система ЕГЭ не только не решила проблем российского образования, но и усугубила их, полагает Causeur. Более того, у нее успело появиться много критиков. По мнению французского издания, эта тенденция будет только набирать ход: современная Россия стремится олицетворять «другое общество», а для этого, прежде всего, стоит отказаться от западных стандартов и вернуть старую проверенную модель. 20 июня 2014 Causeur