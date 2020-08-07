Causeur: Ближнему Востоку выгоднее переизбрание Трампа

Как для Израиля, так и для ряда арабских государств было бы предпочтительнее, чтобы президент США Дональд Трамп смог выиграть на предстоящих выборах и остаться на своём посту на новый срок, считает обозреватель французского издания Causeur. А в случае победы Джо Байдена страны Ближнего Востока многое потеряют, уверен автор.

Если на предстоящих президентских выборах в США победит Джо Байден, то Ближний Восток, где наблюдается сильная поляризация мнений в оценках «иранской угрозы», ждёт неопределённое и тревожное будущее, пишет Жак Бенийуш в статье для французского издания Causeur. По его мнению, как Израилю, так и многим арабским странам было бы предпочтительнее переизбрание Дональда Трампа. «Арабы могут рассчитывать на Трампа для неограниченных поставок оружия и жаждут его переизбрания не меньше, чем израильское правительство», — подчёркивается в статье.



Арабские государства, в том числе монархии Персидского залива, обеспокоены результатами опросов в США, которые прогнозируют поражение Трампа, уверяет автор: «Биньямин Нетаньяху — не единственный, кто желает переизбрания Дональда Трампа в ноябре 2020 года». И если ещё в начале года выборы казались республиканцам просто формальностью, то внезапная эпидемия коронавируса сделала их результат непредсказуемым, говорится в статье. Кроме экономического спада и кризиса в сфере здравоохранения, на мнение избирателей негативно повлияло и убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, которое «пробудило давно забытые расистские стереотипы», пишет Causeur.



По мнению политических обозревателей, выборы в США будут проходить «от противного»: американцы будут голосовать не «за», а «против», чтобы «наказать» того, при ком положение дел в стране так обострилось за последнее время. Из-за экономических трудностей нынешний президент лишился доверия и среди тех, кто поддерживал его популистскую политику, но сейчас недоволен ростом безработицы, говорится в статье: «Трамп расплачивается не только за коронавирус, но и за высокомерие, нарциссизм и расизм. Его противники с самого начала его президентского срока только и мечтают о том, как лишить его власти».



«Всё это не на шутку расстраивает арабские государства — и прежде всего, страны Персидского залива, которые оценили «договор века» Трампа, поскольку тот обрубил часть израильских амбиций», — уверен автор. По его мнению, после «отхода США» Израиль частично заменил американцев в качестве «пугала» для Ирана, возможности которого по-прежнему беспокоят некоторых арабских соседей, несмотря на американские санкции против Тегерана.



Кроме того, арабы могли рассчитывать на Трампа для неограниченных закупок оружия, расходы на которое за последнее время практически удвоились, говорится в статье. США подписали контракты на сумму $25 млрд с девятью странами Ближнего Востока и Северной Африки — для сравнения, в 2018 году объём подобных сделок составил лишь $11 млрд, сообщает Causeur.



А в мировом масштабе продажи американского оружия выросли в этом году на 42%, достигнув отметки почти в $70 млрд, что можно считать рекордным показателем за период с 2010 года, подчёркивает автор. Главным клиентом американцев в Северной Африке сейчас является Марокко, власти которого уже потратили $10 млрд на F-16 и F-36, а также боевые вертолёты AH-64E Apache. Другие страны Персидского залива, такие как ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия и Кувейт, тоже не остались в стороне, заключив сделки на сумму $14 млрд, говорится в статье.



Все эти клиенты обеспокоены будущим поставок оружия, поскольку в случае победы Джо Байдена его политика в этой сфере пока выглядит неопределённой, поясняет автор. Неясно, что будет происходить при Байдене, который может поддержать европейские правительства, заблокировавшие поставки оружия Саудовской Аравии и ОАЭ из-за вмешательства в Йемене. «В целом, складывается впечатление, что Запад стремится продавать оружие исключительно для парадов и не задумывается о потенциальных врагах своих клиентов», — пишет Causeur.



В то время как Трамп, например, не стал приостанавливать поставки, несмотря на противодействие конгресса в связи с гражданской войной в Йемене и убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, напоминает автор: «Президент США тогда заявил, что безопасность союзников важнее. Кроме того, когда речь заходит о бизнесе, его не слишком волнуют вопросы демократии и прав человека».



С другой стороны, вполне вероятно, что в случае своего избрания Байден также продолжит политику поддержки арабских стран, поскольку эта стратегия нацелена в первую очередь на продвижение американских интересов, подчёркивается в статье. Кроме того, у республиканцев и демократов всегда были близкие взгляды на внешнюю политику — в частности, на отношения с Израилем, отмечает автор. По его мнению, в случае победы Байдена, по всей вероятности, Белый дом «будет делать больший упор на защите прав человека в арабских странах, но без ущерба для оборонных вопросов».



В то же время не факт, что Байден поддержит намерения Израиля по аннексии Западного берега реки Иордан. Чувствуя, что «ветер меняется», Нетаньяху уже готовит своё радикальное крыло к пересмотру политики в регионе, говорится в статье: «Он учитывает вероятное поражение Трампа и отмечает, что суверенитет поселений на Западном берегу Иордана требует полной поддержки США. Таким образом, он перекладывает на союзника ответственность за то, что этот шаг будет отложен на неопределённый срок». Хотя победа Байдена станет для Израиля всё же лучшим вариантом, чем победа Берни Сандерса, который вызывает в Израиле и арабских странах ненависть из-за своего мягкого отношения к Ирану, полагает автор.



Следует также учитывать, что экономическая обстановка на Ближнем Востоке изменилась: мировой спрос на нефть уменьшается из-за кризиса на фоне пандемии, а также развития альтернативных источников энергии и открытия новых месторождений в Северной Америке. В итоге страны Персидского залива лишаются былого влияния, а обвал цен после пандемии только ускорил этот процесс, подчёркивается в статье: «Особенно сильно пострадали те страны Персидского залива, которые в период больших прибылей не задумывались о диверсификации и индустриализации для того, чтобы уменьшить зависимость от внешней поддержки».



«Отход американцев ещё больше осложняет ситуацию, поскольку ни одна другая страна, например, Россия или Китай, не может заменить США в том, что касается обеспечения защиты арабских государств. Они слишком тесно связаны с Ираном», — поясняет автор. Именно поэтому, по его мнению, страны Персидского залива теперь вместо Вашингтона «делают ставку на Израиль» в плане экономического развития и безопасности. Кроме того, консервативное арабское руководство не любит перемены и модернизм, поэтому Израиль «становится единственным государством, которое может обезопасить статус-кво», пишет Causeur.



В то же время, несмотря на всё более активные попытки «нормализации отношений »Израиля с арабскими странами, это несёт в себе существенные риски для арабских государств с точки зрения межарабских отношений и палестино-израильского конфликта, подчёркивается в статье. А планы Нетаньяху по аннексии Западного берега Иордана ещё больше осложняют ситуацию. Поэтому арабские страны и Израиль, которые «поставили всё на Трампа», много потеряют в случае поражения республиканцев, заключает автор.