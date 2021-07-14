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Causeur: конфуз колоссальных масштабов — возвращение останков наполеоновского генерала не привело к встрече Макрона с Путиным

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Долгожданное возвращение из России останков генерала Шарля Этьена Гюдена привело к дипломатическому «конфузу колоссальных масштабов», пишет Causeur. Церемония торжественного перезахоронения во Франции, как надеялись организаторы, должна была ознаменовать улучшение отношений с Москвой. Однако из-за стремительного «похолодания» на международной арене Елисейский дворец своим явно неприязненным отношением поставил себя в крайне неловкое положение, подчёркивается в статье.
Causeur: конфуз колоссальных масштабов — возвращение останков наполеоновского генерала не привело к встрече Макрона с Путиным
Wikimedia

Возвращение из России найденных историками останков одного из самых верных боевых соратников Наполеона Бонапарта стало «предметом дипломатического конфликта» и привело в итоге к «конфузу колоссальных масштабов», пишет французское издание Causeur. В Елисейском дворце не скрывали неприязни к личности Пьера Малиновского, главы Фонда развития русско-французских исторических инициатив, который не один год пытался добиться почётного перезахоронения для легендарного генерала.

А кроме того, руководство Франции на фоне нового охлаждения отношений не захотело создавать впечатление, будто бы оно «воздаёт почести Владимиру Путину», поэтому и идеи о вероятной встрече двух лидеров по этому историческому поводу ни к чему не привели, подчёркивается в статье. Останки генерала Шарля Этьена Гюдена были обнаружены в России в процессе раскопок, проведённых командой во главе с Пьером Малиновским, поясняет автор: «Их перезахоронение было призвано ознаменовать примирение между Францией и Россией».

Имя этого блестящего генерала высечено на сводах Триумфальной арки в Париже, а также навсегда останется в истории наполеоновской кампании в России, отмечается в статье. Сезар Шарль Этьен Гюден де ля Саблоньер учился с Наполеоном Бонапартом в одной военной школе Бриенн, а после революции заслужил в 1791 свои первые эполеты, подавляя освободительное восстание против французской колонизации на Гаити. 

Вернувшись в Европу, Гюден поступил на службу в ту часть французской армии, которая воевала в Рейнской области, где стал одним из начальников штаба и успел отличиться во многих баталиях. Генерал Бонапарт с интересом следил за карьерой своего бывшего однокашника, отмечая его требовательность к солдатам. В полках, где служил Гюден, всегда поддерживался строгий порядок и дисциплина. А его дружба с будущим первым консулом Французской республики вскоре превратилась в абсолютную преданность, говорится в статье: «Никогда в своей жизни Гюден не попросит ничего у Бонапарта, который из первого консула превращается постепенно в императора Наполеона Первого».

Став генералом Французской империи, Гюден затем принял участие в военных кампаниях в Польше и Австрии, а после краткого отпуска по болезни последовал за Наполеоном во время его похода на Москву. Однако 22 августа 1812 года в бою у селения Валутина Гора под Смоленском 44-летнему генералу оторвало ногу пушечным ядром, вскоре он скончался и был в спешке похоронен. В целом во время этой битвы погибло около 12 тыс. человек, сообщается в статье.

Узнав о его смерти в бою, Наполеон сказал: «Генерал Гюден был достоин высших рекомендаций как благодаря своим моральным качествам, так и своей храбрости». Однако затем история этого блестящего офицера оказалась предана забвению вплоть до июля 2019 года, пишет Causeur: «В спешке при отступлении наполеоновской Великой армии его останки оставили на месте и забыли. Никто не занимался их поиском и подобающим захоронением».

Однако когда главой Фонда развития французско-российских исторических инициатив стал Пьер Малиновский, экс-помощник депутата от Национального фронта и бывший боец Иностранного легиона, он собрал целую команду экспертов в области истории и археологии, которые смогли в результате обнаружить в России и идентифицировать останки генерала. Это удалось подтвердить благодаря анализу ДНК и сравнению с генными материалами потомков Гюдена, поясняет автор.

Но тем временем во Франции развернулась национальная полемика в связи с приближением 200-летней годовщины смерти Наполеона. И помпезное возвращение останков Гюдена во Францию оказалось под угрозой, поскольку именно к этой годовщине планировалось приурочить и церемонию торжественного перезахоронения останков Гюдена во Дворце инвалидов. Кроме того, в дело неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции, а отношения с Россией вновь осложнились, в том числе из-за скандала вокруг оппозиционера Алексея Навального, говорится в статье. 

Всё это вместе взятое серьёзно затруднило запланированное триумфальное возвращение останков Гюдена на родину, вызывая огорчение и удивление у организаторов. «Мы всё подготовили. Президент Макрон сам заговорил на эту тему с президентом Путиным во время их совместного визита в форт Брегансон. И вдруг несколько месяцев назад в отношениях потянуло холодом, это был момент кризиса вокруг Навального», — рассказал сам Малиновский в беседе с журналистами. Он также осудил «постоянную русофобию, которая царит во французском МИДе», отмечается в статье. 

«Дальше — хуже: по мере того как французский МИД всё глубже увязал в своей привязанности к далёкому российскому оппозиционеру, президент Макрон проникался всё большим желанием не ассоциироваться со своим соотечественником Малиновским, которого считают близким соратником Марин Ле Пен», пишет Causeur. Макрон всерьёз опасался, что саму торжественную церемонию во Франции могли расценить как мероприятие, устроенное именно с подачи крайне правых политических сил, поясняет автор. 

В то время как, с точки зрения русских, всё происходящее вызывало лишь недоумение: ведь история известного наполеоновского генерала и связанное с ней мероприятие вызвали сочувственные отклики и интерес не только в России, но и на международной арене. Кроме того, в июне этого года в России была организована памятная церемония, устроенная как «знак примирения» между двумя странами, сообщается в статье. 

Эта церемония с элементами исторической реконструкции проходила в присутствии военного атташе посольства Франции, а также потомков участников похода Наполеона в Россию. В частности, среди них были праправнук маршала Мюрата, а также отдалённая правнучка легендарного российского главнокомандующего маршала Кутузова и «действующий наследник династии Романовых», которые собрались, чтобы почтить память солдат, погибших с обеих сторон во время войны 1812 года, говорится в статье. 

«На этом фоне явно неприязненное отношение Елисейского дворца, как будто всё время ведущего какую-то свою вендетту с Кремлём, вызывает раздражение», — подчёркивает автор. Причём «верхом абсурда» стал момент, когда мэр французского города Монтаржис Бенуа Дижеон фактически отказался с почестями принять на родине останки генерала Гюдена, оправдываясь нехваткой средств в бюджете вверенного ему муниципалитета, и при этом в очередной раз раскритиковал всю эту инициативу, устроенную якобы с подачи русских, пишет Causeur. 

В ответ Пьер Малиновский рассказал о своём разочаровании в соцсетях, где эта история привлекла внимание широкого круга общественности. Ведь он уже заручился согласием потомков генерала на то, чтобы репатриировать и захоронить останки их предка, а всю операцию было запланировано осуществить на средства возглавляемого им Фонда развития французско-российских исторических инициатив, сообщается в статье. 

Все эти действия, включая широкую публичную огласку этой истории, фактически загнали французское правительство в угол и вынудили его в итоге одобрить данную инициативу, подчёркивает автор: «Желая участия Кастекса в церемонии, Малиновский пристал к нему, что называется, с ножом к горлу. Поставленное в неловкое положение этим делом, правительство по сути и позволило председателю Фонда развития французско-российских исторических инициатив заниматься своим делом, обходя стороной все юридические препоны на пути такой деятельности». 

Перед лицом такого мощного давления со всех сторон, а также в ответ на ропот из бонапартистских кругов, которые просто отказывались понимать возникший конфликт и винили во всём «тёмные силы» в окружении Макрона, французский парламент внезапно всё же принял решение направить 13 июля на встречу останков генерала в аэропорту Ле Бурже министра по делам ветеранов, госпожу Женевьев Даррьессек. Кроме того, туда были приглашены члены ассоциации «Париж — Наполеон — 2021» и представители посольства России во Франции.

А закончатся все церемонии захоронением прославленного генерала Французской империи в месте его последнего упокоения, которое окончательно ещё не выбрано, говорится в статье. «Вот так и завершится последняя глава так и не состоявшегося рандеву, призванного примирить французов с их собственной историей», — заключает Causeur. 

 

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