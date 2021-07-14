Causeur: конфуз колоссальных масштабов — возвращение останков наполеоновского генерала не привело к встрече Макрона с Путиным

Долгожданное возвращение из России останков генерала Шарля Этьена Гюдена привело к дипломатическому «конфузу колоссальных масштабов», пишет Causeur. Церемония торжественного перезахоронения во Франции, как надеялись организаторы, должна была ознаменовать улучшение отношений с Москвой. Однако из-за стремительного «похолодания» на международной арене Елисейский дворец своим явно неприязненным отношением поставил себя в крайне неловкое положение, подчёркивается в статье.

Возвращение из России найденных историками останков одного из самых верных боевых соратников Наполеона Бонапарта стало «предметом дипломатического конфликта» и привело в итоге к «конфузу колоссальных масштабов», пишет французское издание Causeur. В Елисейском дворце не скрывали неприязни к личности Пьера Малиновского, главы Фонда развития русско-французских исторических инициатив, который не один год пытался добиться почётного перезахоронения для легендарного генерала.



А кроме того, руководство Франции на фоне нового охлаждения отношений не захотело создавать впечатление, будто бы оно «воздаёт почести Владимиру Путину», поэтому и идеи о вероятной встрече двух лидеров по этому историческому поводу ни к чему не привели, подчёркивается в статье. Останки генерала Шарля Этьена Гюдена были обнаружены в России в процессе раскопок, проведённых командой во главе с Пьером Малиновским, поясняет автор: «Их перезахоронение было призвано ознаменовать примирение между Францией и Россией».



Имя этого блестящего генерала высечено на сводах Триумфальной арки в Париже, а также навсегда останется в истории наполеоновской кампании в России, отмечается в статье. Сезар Шарль Этьен Гюден де ля Саблоньер учился с Наполеоном Бонапартом в одной военной школе Бриенн, а после революции заслужил в 1791 свои первые эполеты, подавляя освободительное восстание против французской колонизации на Гаити.



Вернувшись в Европу, Гюден поступил на службу в ту часть французской армии, которая воевала в Рейнской области, где стал одним из начальников штаба и успел отличиться во многих баталиях. Генерал Бонапарт с интересом следил за карьерой своего бывшего однокашника, отмечая его требовательность к солдатам. В полках, где служил Гюден, всегда поддерживался строгий порядок и дисциплина. А его дружба с будущим первым консулом Французской республики вскоре превратилась в абсолютную преданность, говорится в статье: «Никогда в своей жизни Гюден не попросит ничего у Бонапарта, который из первого консула превращается постепенно в императора Наполеона Первого».



Став генералом Французской империи, Гюден затем принял участие в военных кампаниях в Польше и Австрии, а после краткого отпуска по болезни последовал за Наполеоном во время его похода на Москву. Однако 22 августа 1812 года в бою у селения Валутина Гора под Смоленском 44-летнему генералу оторвало ногу пушечным ядром, вскоре он скончался и был в спешке похоронен. В целом во время этой битвы погибло около 12 тыс. человек, сообщается в статье.



Узнав о его смерти в бою, Наполеон сказал: «Генерал Гюден был достоин высших рекомендаций как благодаря своим моральным качествам, так и своей храбрости». Однако затем история этого блестящего офицера оказалась предана забвению вплоть до июля 2019 года, пишет Causeur: «В спешке при отступлении наполеоновской Великой армии его останки оставили на месте и забыли. Никто не занимался их поиском и подобающим захоронением».



Однако когда главой Фонда развития французско-российских исторических инициатив стал Пьер Малиновский, экс-помощник депутата от Национального фронта и бывший боец Иностранного легиона, он собрал целую команду экспертов в области истории и археологии, которые смогли в результате обнаружить в России и идентифицировать останки генерала. Это удалось подтвердить благодаря анализу ДНК и сравнению с генными материалами потомков Гюдена, поясняет автор.

Но тем временем во Франции развернулась национальная полемика в связи с приближением 200-летней годовщины смерти Наполеона. И помпезное возвращение останков Гюдена во Францию оказалось под угрозой, поскольку именно к этой годовщине планировалось приурочить и церемонию торжественного перезахоронения останков Гюдена во Дворце инвалидов. Кроме того, в дело неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции, а отношения с Россией вновь осложнились, в том числе из-за скандала вокруг оппозиционера Алексея Навального, говорится в статье.



Всё это вместе взятое серьёзно затруднило запланированное триумфальное возвращение останков Гюдена на родину, вызывая огорчение и удивление у организаторов. «Мы всё подготовили. Президент Макрон сам заговорил на эту тему с президентом Путиным во время их совместного визита в форт Брегансон. И вдруг несколько месяцев назад в отношениях потянуло холодом, это был момент кризиса вокруг Навального», — рассказал сам Малиновский в беседе с журналистами. Он также осудил «постоянную русофобию, которая царит во французском МИДе», отмечается в статье.



«Дальше — хуже: по мере того как французский МИД всё глубже увязал в своей привязанности к далёкому российскому оппозиционеру, президент Макрон проникался всё большим желанием не ассоциироваться со своим соотечественником Малиновским, которого считают близким соратником Марин Ле Пен», — пишет Causeur. Макрон всерьёз опасался, что саму торжественную церемонию во Франции могли расценить как мероприятие, устроенное именно с подачи крайне правых политических сил, поясняет автор.



В то время как, с точки зрения русских, всё происходящее вызывало лишь недоумение: ведь история известного наполеоновского генерала и связанное с ней мероприятие вызвали сочувственные отклики и интерес не только в России, но и на международной арене. Кроме того, в июне этого года в России была организована памятная церемония, устроенная как «знак примирения» между двумя странами, сообщается в статье.



Эта церемония с элементами исторической реконструкции проходила в присутствии военного атташе посольства Франции, а также потомков участников похода Наполеона в Россию. В частности, среди них были праправнук маршала Мюрата, а также отдалённая правнучка легендарного российского главнокомандующего маршала Кутузова и «действующий наследник династии Романовых», которые собрались, чтобы почтить память солдат, погибших с обеих сторон во время войны 1812 года, говорится в статье.



«На этом фоне явно неприязненное отношение Елисейского дворца, как будто всё время ведущего какую-то свою вендетту с Кремлём, вызывает раздражение», — подчёркивает автор. Причём «верхом абсурда» стал момент, когда мэр французского города Монтаржис Бенуа Дижеон фактически отказался с почестями принять на родине останки генерала Гюдена, оправдываясь нехваткой средств в бюджете вверенного ему муниципалитета, и при этом в очередной раз раскритиковал всю эту инициативу, устроенную якобы с подачи русских, пишет Causeur.



В ответ Пьер Малиновский рассказал о своём разочаровании в соцсетях, где эта история привлекла внимание широкого круга общественности. Ведь он уже заручился согласием потомков генерала на то, чтобы репатриировать и захоронить останки их предка, а всю операцию было запланировано осуществить на средства возглавляемого им Фонда развития французско-российских исторических инициатив, сообщается в статье.



Все эти действия, включая широкую публичную огласку этой истории, фактически загнали французское правительство в угол и вынудили его в итоге одобрить данную инициативу, подчёркивает автор: «Желая участия Кастекса в церемонии, Малиновский пристал к нему, что называется, с ножом к горлу. Поставленное в неловкое положение этим делом, правительство по сути и позволило председателю Фонда развития французско-российских исторических инициатив заниматься своим делом, обходя стороной все юридические препоны на пути такой деятельности».



Перед лицом такого мощного давления со всех сторон, а также в ответ на ропот из бонапартистских кругов, которые просто отказывались понимать возникший конфликт и винили во всём «тёмные силы» в окружении Макрона, французский парламент внезапно всё же принял решение направить 13 июля на встречу останков генерала в аэропорту Ле Бурже министра по делам ветеранов, госпожу Женевьев Даррьессек. Кроме того, туда были приглашены члены ассоциации «Париж — Наполеон — 2021» и представители посольства России во Франции.



А закончатся все церемонии захоронением прославленного генерала Французской империи в месте его последнего упокоения, которое окончательно ещё не выбрано, говорится в статье. «Вот так и завершится последняя глава так и не состоявшегося рандеву, призванного примирить французов с их собственной историей», — заключает Causeur.