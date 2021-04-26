France 3: из-за разлада между Москвой и Парижем останки французского генерала так и не вернули на родину

Когда под Смоленском археологи нашли останки генерала армии Наполеона, эту тему широко освещали в СМИ, а его наследники рассчитывали, что ради церемонии репатриации и перезахоронения российский президент Путин может даже приехать в Париж. Однако процедура сильно затянулась, французские чиновники долго не отвечали на запрос, отношения ухудшились, и теперь судьба генерала остаётся неопределённой до потепления в отношениях, пишет France 3.

В июле 2019 года российско-французская группа археологов обнаружила останки генерала армии Наполеона Сезара Шарля Этьена Гюдена, их подлинность подтвердили с помощью анализа ДНК. По словам историков, генерал умер под Смоленском на руках у самого Наполеона, пишет на своём сайте France 3.

В то время об этой находке писали многие СМИ. Поднимался вопрос о том, чтобы перезахоронить останки генерала в Доме инвалидов в Париже в присутствии Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Потомок генерала Гюдена Альберик д’Орлеан, сам женатый на русской девушке, написал письмо Эммануэлю Макрону, в котором напомнил достижения своего предка. Он отметил, что нынешняя ситуация и то, как отнеслись к этой находке в России, даёт уникальную возможность выстроить между двумя странами мирные отношения, не скованные национальным эгоизмом.

Но написал это письмо он 24 января, а ответ пришёл только 20 апреля. И сказано там было о загруженности французского президента, из-за которой его канцелярия не могла дать ответ вовремя. Так что судьба останков до сих пор не определена. Однако же он уверен, что нет никаких причин не требовать их репатриации во Францию и перезахоронения рядом с другими видными деятелями.

И французская администрация с этим согласна, в Доме инвалидов для него есть место. Но самой процедуры ему приходится ждать всё это время. Он даже запустил виртуальную петицию, которая за неделю собрала 500 подписей. В этот раз есть новый повод — 200 лет со дня смерти Наполеона.

При этом Альберик д’Орлеан не исключает даже такого варианта: попросить у России вернуть останки генерала ему на родину, и для этого он сам готов приехать в Москву. Затем их можно будет оставить в фамильном склепе, пока отношения между Москвой и Парижем не наладятся и не будет возможно провести церемонию, как задумано, пишет France 3.