Guardian предсказывает схватку между Ле Пен и Макроном на выборах в следующем году

Судя по опросам и прогнозам экспертов, президентские выборы во Франции в следующем году снова превратятся в дуэль между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Как отмечает британская газета The Guardian, на этот раз у главы «Национального объединения» больше шансов на победу, однако у неё слишком мало представителей в парламенте, и с формированием правительства возникнут проблемы. Тем не менее, всё указывает на то, что Марин Ле Пен, по меньшей мере, пройдёт во второй тур.

Сможет ли Марин Ле Пен с третьей попытки одержать победу на выборах и стать президентом Франции? Таким вопросом сейчас задаётся британская газета The Guardian.

По замечанию издания, на данный момент предстоящая Франции в следующем году предвыборная гонка выглядит как битва между угасающим действующим президентом Эммануэлем Макроном и ультраправым лидером Марин Ле Пен, причём некоторые считают, что на этот раз она может победить.

Согласно опросам общественного мнения, в первом туре вновь будут представлены кандидаты широкого политического спектра. Практически все они затем будут исключены, и во втором туре снова останутся Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Как отмечает британская газета, у правительства Макрона сейчас есть и более насущные вопросы, связанные с эпидемией коронавируса, однако Марин Ле Пен пребывает в полной готовности бороться за пост президента Франции. В пятницу она написала в Twitter, что её партия «Национальное объединение» нашла себе избирательный штаб в шикарном 16-ом округе Парижа.

В Бургундии её партия получила преимущество над соперниками, расклеивая плакаты на досках объявлений и рассылая листовки через почтовые ящики. Южнее, в Провансе, «Национальное объединение» также надеется победить в обоих турах региональных выборов, хотя мнения местных жителей расходятся. Некоторые собираются голосовать за Марин Ле Пен, потому что «пришло время перемен», другие считают, что момент для партии упущен и что «никто не хочет расизма и гражданской войны».

Как сообщается в статье, в настоящее время популярность Макрона колеблется на уровне около 37%, что не слишком много, но всё же значительно выше, чем у его предшественников Николя Саркози с 29% и Франсуа Олланда с 17%. Советники президента считают, что в разгар кризиса здравоохранения, который Макрон назвал «войной», было бы катастрофой даже упоминать о выборах в следующем году, не говоря уже о том, чтобы выставлять свою кандидатуру на второй срок.

Преподаватель политологии и эксперт по правым течениям Сильвен Крепон из университета Тура считает, что победа Марин Ле Пен «возможна, но маловероятна». «Шесть лет назад мы могли быть почти уверены, что Марин Ле Пен не выиграет выборы. Это изменилось. У неё больше шансов, чем в прошлый раз, но мы должны рассматривать любую потенциальную победу в контексте, — призывает эксперт. — За президентскими выборами последуют всеобщие, а в «Национальном объединении» мало местных или региональных представителей, мало избранных представителей в парламенте, очень мало финансовых средств и не так уж много избирателей».

По его словам, «конечно, это была бы революция, если бы её избрали, но у неё нет возможности воплотить свою политику в жизнь, получив большинство в парламенте и сформировав правительство». Поэтому наиболее вероятным исходом было бы сосуществование с другими правыми, что привело бы к размыванию власти Ле Пен. Впрочем, как президент она бы всё равно возглавила вооружённые силы, а также отвечала бы за оборону и внешнюю политику.

Как подчёркивает The Guardian, все 27 опросов, опубликованные с начала 2021 года, предполагают повторение истории 2017 года на выборах в будущем году, с Макроном и Ле Пен во втором туре. Ни один из 12 опубликованных опросов о результатах второго тура не присуждает победу Марин Ле Пен.

Тем не менее, политологи отмечают, что все эти опросы могут не стоить той бумаги, на которой они напечатаны. С точки зрения профессора университета Монпелье Александра Дезе, «это чистая манипуляция, и они вообще ничего не стоят». «Как вы можете спрашивать людей, как они будут голосовать, когда мы даже не знаем, кто кандидаты, и понятия не имеем об их программах?» — задаёт он риторический вопрос в качестве аргумента, подтверждающего его позицию. При этом он настаивает на том, что «Национальное объединение» «остаётся опасным и антидемократическим».

«Это партия людей, которые сыты по горло и хотят проголосовать за Ле Пен в знак протеста», — подчеркнул Дезе. Как и Крепон, он отметил, что у партии Марин Ле Пен слишком мало представителей в парламенте и на местах. В Национальном собрании, насчитывающем 577 кресел, у партии присутствует шесть депутатов, а в верхней палате — всего один сенатор.

По мнению Дезе, Ле Пен имеет такую популярность потому, что крайне правые стали руководствоваться «культом личности»: «Это не партия власти, но с ослаблением основных правых и левых она может оказаться во втором туре».

Политолог из университета Авиньона Кристель Лажье считает, что, если Ле Пен пройдёт во второй тур, она снова столкнётся с проблемой создания союзов для привлечения избирателей из других партий: «Ей понадобятся союзники, и я не думаю, что она найдёт их к тому времени». Такого же мнения придерживается и Дезе: «Двухтуровая система голосования неблагоприятна для «Национального объединения», потому что им приходится создавать альянсы, а у них всегда были с этим проблемы».

Кроме того, проблему представляют и голоса граждан, которые воздержатся от участия в голосовании. «Многие проголосовали за Ле Пен в 2017 году, но сказали, что больше не будут этого делать», — отмечает Крепон.

Также неизвестно, не пострадает ли Макрон от того, что в Елисейском дворце назвали «эффектом Черчилля» и не решит ли измученное пандемией население отвергнуть его, как сделала Великобритания со своим лидером военного времени в 1945 году. Не исключено, что Франция захочет перевернуть страницу, когда выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом, полагают эксперты.

Между тем, до президентских выборов в стране остаётся ещё год, а в контексте президентской кампании это — целая вечность, когда всё может измениться, и ни в чём нельзя быть уверенным до конца, заключает британская газета The Guardian.