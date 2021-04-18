CBS: Макрон предложил определить для России «красные линии»

В интервью CBS News президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Россией необходим подход, основанный на «открытом и честном» диалоге. При этом он отметил, что против страны следует вводить санкции в случае её «неприемлемого поведения».
На ваш взгляд, то, что президент Байден ввёл санкции, каким-либо образом повлияет на Владимира Путина в этот раз? Они его остановят?
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Я думаю, у нас должен быть чёткий подход, состоящий из двух основополагающих элементов. Первый из них — диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента вступить в диалог. И я уверен, что президент Путин может быть готов к возобновлению диалога.
Но если нам нужна улучшенная система контроля вооружения, если мы хотим стабилизировать множество существующих кризисов в современном мире, нам нужен открытый и честный диалог с Россией. С другой стороны…
Введёте ли вы санкции в отношении России, если она вторгнется (на Украину. —ИноТВ)?
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН:С другой стороны, мы должны дать чётко понять, что у нас имеются разногласия. И я думаю, после неприемлемого поведения мы действительно должны вводить санкции. Именно так поступали после Украины, после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить чёткие красные линии с Россией. Это единственный способ быть авторитетными. Я считаю, что санкций самих по себе недостаточно. Но санкции — это часть комплексных мер.
Первая в мире система «воздушного минирования», которая предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), разработана в России, заявил главный конструктор группы компаний ZALA AERO Александр Захаров.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что руководство московского клуба продолжает рассматривать кандидатуру наставника «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера красно-белых в следующем сезоне.
В Грузии со вторника, 4 мая, начнут вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 китайским препаратом компании Sinopharm, сообщил глава национального центра по контролю над заболеваниями Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы по ДТП в Ростовской области, в результате которого погибли пятеро несовершеннолетних и ещё один подросток госпитализирован.
Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном проведении дополнительных матчей в Санкт-Петербурге.
Бывший вратарь ЦСКА Илья Сорокин, который выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс», пожелал удачи московскому клубу в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против омского «Авангарда».
Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии планировали разграбить имущество белорусского президента Александра Лукашенко. Это следует из видео оперативной съёмки ФСБ, которая была показана в программе «Вести недели» на канале «Россия 1».
Канадский спортивный канал Sportsnet прокомментировал игру российского нападающего клуба «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли село в Донбассе.
Тренер трёхкратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян рассказал о приглашении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поработать с российской фигуристкой Александрой Трусовой.