CBS: Макрон предложил определить для России «красные линии»

В интервью CBS News президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Россией необходим подход, основанный на «открытом и честном» диалоге. При этом он отметил, что против страны следует вводить санкции в случае её «неприемлемого поведения».

На ваш взгляд, то, что президент Байден ввёл санкции, каким-либо образом повлияет на Владимира Путина в этот раз? Они его остановят?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Я думаю, у нас должен быть чёткий подход, состоящий из двух основополагающих элементов. Первый из них — диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента вступить в диалог. И я уверен, что президент Путин может быть готов к возобновлению диалога.





Но если нам нужна улучшенная система контроля вооружения, если мы хотим стабилизировать множество существующих кризисов в современном мире, нам нужен открытый и честный диалог с Россией. С другой стороны…

Введёте ли вы санкции в отношении России, если она вторгнется (на Украину. — ИноТВ)?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: С другой стороны, мы должны дать чётко понять, что у нас имеются разногласия. И я думаю, после неприемлемого поведения мы действительно должны вводить санкции. Именно так поступали после Украины, после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить чёткие красные линии с Россией. Это единственный способ быть авторитетными. Я считаю, что санкций самих по себе недостаточно. Но санкции — это часть комплексных мер.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2021 года.