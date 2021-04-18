Welt: манёврами на украинской границе Путин добился желаемого — переговоров с Байденом

Опасаться вторжения России на Украину не стоит, считает Welt. Манёвры войск на её границах — это угроза и поигрывания мускулами, с помощью которых Москва пытается добиться перевеса на переговорах с Вашингтоном. И глава Кремля Владимир Путин де-факто получил желаемое, ведь президент США Джо Байден сам предложил ему диалог, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Кристоф, ещё одна непростая тема — это украинский конфликт, за которым мир — особенно Европа — следит, затаив дыхание. Как Россия поступит в этом вопросе? Владимир Путин продолжит посылать солдат к украинской границе? Речь идёт о 40 000 солдат. В чём его цель?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Господин Карстен, вы говорите о 40 000 российских солдат, находящихся на украинской границе, но здесь звучат и другие цифры, вплоть до 80 000. Там внизу находится 28-армия России*. И, конечно, с первого взгляда это очень пугает. У некоторых наблюдателей складывается впечатление, что предстоит вторжение, что русские захватят большýю часть Украины. В том числе с целью добраться до реки Днепр, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова Крым, который русские незаконно присоединили в 2014 году.**

Это один из сценариев, о котором часто говорят в немецкой прессе. Но я Вам скажу, что сейчас Россия не будет атаковать. Солдаты на границе — это угроза, поигрывания мускулами. Русские хотят добиться перевеса на переговорах с американцами. Ведь на фоне такой угрозы они будут сговорчивее. Мы это видим по тому, что после того, как русские нарастили военное присутствие на границе, Джо Байден предложил Путину переговоры. Получается, что глава Кремля де-факто добился того, чего хотел, а именно переговоров. А вот дальнейшее развитие ситуации на Украине будет зависеть от их исхода. На данный момент никакого вторжения не будет, но то, что произойдёт в ближайшем будущем, будет точно зависеть от того, о чём удастся договориться Путину и Байдену.

С нами на связи был Кристоф из Москвы. Спасибо Вам за вашу оценку.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2021 года.

* — так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).