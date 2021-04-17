Radio Maryja: в Польше рассказали, на каких условиях станут партнёрами России

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньски заявил, что Варшава охотно вернётся к партнёрским отношениям с Москвой, когда Кремль откажется от своей «преступной политики». Также чиновник выступил в защиту решения Польши выслать трёх российских дипломатов в знак солидарности с США, сообщает Radio Maryja.

Всё указывает на то, что реакция России на выдворение властями Польши трёх сотрудников её посольства в Варшаве последует, пишет Radio Maryja. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о своей уверенности в том, что поляки получат не менее жёсткий ответ.



«Они забывают, что Америка далеко, а Россия рядом. Всё равно им придется налаживать отношения. Потому что иметь такого мощного соседа и не иметь никаких экономических и политических связей очень сложно», — предупредил он.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски подчеркнул, что Польша охотно бы вела диалог с Россией, проблема, однако, состоит в том, что это государство из-за действий своих властей весьма непредсказуемо. Отсюда и последовало вчерашнее решение МИД Польши.

«Действия, которые практикует эта власть, — преступны. Россия — непредсказуемая, дестабилизирующая ситуацию в Европе страна. Если власть в Кремле подвергнет изменениям свою политику, Польша с удовольствием вступит с ней в партнёрские отношения», — пояснил дипломат.

«В четверг мы в срочном режиме вызвали посла РФ в наш МИД, вручили ему дипломатическую ноту, объявив при этом троих сотрудников посольства персонами нон грата в связи с их действиями, приносящими ущерб Республике Польша, и нарушениями дипломатических норм. Мы действуем скоординированно с нашими союзниками», — подчеркнул он.

Павел Яблоньски объяснил, что этот шаг был необходим в качестве реакции на эскалацию конфликта на российско-украинской границе, кибератаки на США, попытку отравления и заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального. Санкции со стороны США, в том числе выдворение 10 дипломатов, были объявлены также вчера, резюмирует Radio Maryja.