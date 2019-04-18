Wyborcza: Россия не осталась в долгу и выдворила польского вице-консула в Иркутске

В последнее время Польша и Россия обмениваются нелюбезностями, пишет Gazeta Wyborcza. Издание рассказывает: после того как власти Польши не пригласили Путина на торжества годовщины Второй мировой войны и не разрешили войти в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов», они ещё и выдворили российского вице-консула в Познани. Россия, однако, предприняла ответные меры, объявив персоной нон грата вице-консула Польши в Иркутске.

Польского вице-консула в Иркутске объявили персоной нон грата и выдворили с территории Российской Федерации. Это ответная реакция на отзыв вице-консула России в польском городе Познань, сообщает Gazeta Wyborcza.

Информацию о признании персоной нон грата польского дипломата подтверждает пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара. Она также говорит о том, что это реакция на действия польской стороны. На вопрос о том, связано ли это напрямую с отзывом российского вице-консула в Познани, она заявила, что не уполномочена давать более подробную информацию.

Польский вице-консул уже покинул Иркутск. Его личные данные МИД Польши не придаёт огласке.

«В последнее время имеет место обмен нелюбезностями между Польшей и Россией», — подчёркивает издание. Польша не впустила в свои воды и в порт в Гдыни российский парусник «Седов». Официальной причиной было то, что на корабле находилась группа студентов из Крыма с российскими, а не украинскими паспортами. Польша, как и большинство стран Запада, не признаёт аннексию Крыма* и ввела по этому поводу санкции в отношении России. До этого то же судно не впустили по той же причине в территориальные воды Эстонии.

Ранее МИД Польши также объявил о том, что на торжества 80-й годовщины начала Второй мировой войны не был приглашён Владимир Путин, резюмирует Gazeta Wyborcza.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

adam_jozef: Хорошо, что они его выдворили. Россия — это серьёзная страна, а Польша — собачка, с которой никто не считается.

AeR_1957: Польша доиграется до ядерного истребления. Вы знаете об этом?

ajednaknie: Польша не приглашает Путина на торжества, посвящённые Второй мировой войне, а немецкий глава «Фольксвагена» выжидает в приёмных комнатах в Кремле. Вот она политика!

starowin: Интересно, этот инцидент с портом и выдворением консула был согласован с НАТО? Или это просто-напросто войнушка польского МИД.