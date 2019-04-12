Польский эксперт попенял США за «Северный поток — 2»: могли бы заблокировать, но ничего не сделали

Судьба проекта газопровода «Северный поток — 2» предрешена: он будет реализован, сожалеет польский эксперт Гжегож Кучиньский. В интервью TVP Info он объясняет, что американцы, которые могли его легко заблокировать, ограничились лишь угрозами, а политическая элита Европы продемонстрировала свой пророссийский настрой.

«С 2014 года мы находимся на новом этапе отношений с Россией. У меня создаётся впечатление, что санкции — как американские: ещё времён Барака Обамы, так и ЕС — были вынужденными. После аннексии Крыма* и того, как Россия развязала войну в Донбассе, Западу уже просто было неудобно не реагировать, — отметил в интервью TVP Info эксперт по восточной политике Гжегож Кучиньский.

При этом аналитик уверен, что прежние санкции недостаточно жёсткие, потому что в основном они остаются на бумаге. Большая часть европейских политиков хочет договариваться с Россией, строить «общий европейский дом» от Лиссабона до Владивостока. «Если между Западом и Россией есть какой-то конфликт, как, к примеру, сейчас, то это не следует из того, что часть западных элит прозрела и решила действовать более решительно в отношении России. О том, какова будет температура отношений, решает Москва, а не Запад. Это россияне в своё время сделали ставку на перезагрузку, и это они решились в последние годы на ухудшение отношений», — объясняет он.

К сожалению, в ситуации с проектом «Северный поток — 2» польское правительство не может многого сделать, потому что оно не имеет большого влияния ни в Европе в целом, ни в Европейском парламенте. Эксперт бы не стал рассчитывать на то, что удастся создать действенную коалицию, которая затормозит реализацию этого проекта. И это наглядно показывает ситуация с утверждением газовой директивы ЕС.

«Достаточно было того, чтобы на протяжении года в ЕС кресло председателя оказалось в руках достаточно благосклонно настроенных к Москве государств — австрийцы и болгары приняли директиву в таком виде, в котором она разрешает реализовывать этот проект. В свою очередь немецкому правительству они дали полную свободу действий», — подчёркивает Гжегож Кучиньский.

Эксперт не тешит себя иллюзиями и вновь повторяет, что этот проект уже ничем нельзя остановить и он будет реализован. Привести к его значительной задержке могут лишь американцы. Но проблема состоит в том, что Дональд Трамп и его администрация уже более года пугают жестокими санкциями, но на самом деле они ничего такого до сих пор не сделали. А ведь если бы они хотели, то могли бы ввести такие ограничения, которые бы фактически остановили его строительство путём удара не по западным концернам, которые его софинансируют, а по двум компаниям, одной — швейцарской, а второй — итальянской, которые материально и технически осуществляют строительство и прокладывают трубы по дну Балтийского моря, объясняет он.

«Надо, однако, помнить о том, что каждый месяц задержки строительства — это хорошее для нас событие», — считает эксперт. Оно может касаться трубы, которая будет идти по суше. Одно дело — это переслать газ в Германию, но потом ещё его нужно распространить по стране и по соседним государствам — в этом случае может помочь газопровод Eugal, который будет проходить с севера на юг Германии, а также в Чехию. Эта ситуация даёт надежду на то, что могут появиться задержки, хотя россияне упорно стремятся запустить «Северный поток — 2» до конца 2019 года, добавляет аналитик.

Россияне торопятся завершить проект не только по финансовым соображениям, но и по политическим — Россия стала бы независимой от Украины и получила бы дополнительное поле для манёвра в плане агрессивных действий в отношении Киева. «Как я уже ранее говорил, многое указывает на то, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не будут запущены до конца этого года. Поэтому Кремль не может сейчас перекрыть кран в отношении Украины», — объясняет он.

Теоретически в 2020—2021 годах Москва могла бы значительно уменьшить транзит газа через Украину. Как Киев, так и Москва знают, что какой-то новый договор надо будет и так обсудить, потому что «Газпром» не может позволить себе не поставлять газ получателям в ЕС. Ввиду всей этой ситуации следует принять во внимание то, что на Украине вскоре состоится второй тур президентских выборов, а потом парламентские выборы, подчёркивает он.

Германия на протяжении долгого времени утверждала, что в «Северном потоке — 2» нет никакой политики, что это исключительно бизнес-проект. Однако год назад Ангела Меркель признала, что это не до конца так, но потом она отказалась от этих слов.

Берлин в определённый момент стал уверять Украину в том, что российский транзит будет сохранён. Этот вопрос также многократно затрагивался главой немецкого правительства во время встреч с Владимиром Путиным. «По моему мнению, это, однако, была игра в адрес американцев, которая заключалась в том, чтобы показать, что Берлин также заботится об интересах государств региона. Но, по всей видимости, ни о чём подобном с Путиным не удалось договориться», — резюмирует в интервью TVP Info эксперт по восточной политике Гжегож Кучиньский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).