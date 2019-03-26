wPolityce: в Польше вновь заявили, что не будут продлевать договор с «Газпромом»

В конце 2022 года газопровод Baltic Pipe станет новым «окном в мир» для польской газовой системы, пишет wPolityce. Благодаря ему Польша сможет дифференцировать газовые поставки и полностью отказаться от российского газа. С соответствующим заявлением в очередной раз выступили в нефтегазовой компании PGNiG.

Замглавы польской нефтегазовой компании PGNiG Матчей Возьняк в очередной раз заявил, что после 2022 года Польша не продлит ямальский контракт c «Газпромом» на поставку газа из России, пишет на портале wPolityce польский журналист Збигнев Кузьмюк.

В 2010 году правительство Дональда Туска хотело продлить этот договор на следующие 15 лет до 2037 года, но после протестов партии «Право и справедливость» в польском сейме и соответствующей позиции Европейской комиссии по этому вопросу польские власти отказались от реализации этого плана, напоминает он.

Решающим фактором в отказе от поставок российского газа в Польшу стало строительство и передача в эксплуатацию к осени 2022 года газопровода Baltic Pipe. Газовое соединение между Польшей и Данией сыграет ключевую роль для безопасности поставок и рыночной интеграции в этом регионе, подчёркивает автор.

Baltic Pipe будет обладать пропускной способностью 10 млрд кубометров в год и создаст также возможность транспортировки газа, полученного PGNiG из собственных месторождений, находящихся на норвежском континентальном шельфе и в Северном море, добавляет он.

Газопровод Baltic Pipe — это ключевой проект для того, чтобы обеспечить Польше безопасность в плане поставок газа, потому что после расширения газового терминала в Свиноуйсьце появится возможность поставки 7 млрд кубометров сжиженного газа и добычи собственного. В результате Польше не надо будет продлевать газовый договор с Россией.

Таким образом к концу 2022 года Baltic Pipe станет очередным «окном в мир» для польской газовой системы, а кроме того, Польша может дифференцировать поставки газа, в особенности «нероссийского», на свой рынок, а также на другие рынки стран Центральной и Восточной Европы, резюмирует на портале wPolityce польский журналист Збигнев Кузьмюк.