Do Rzeczy: будучи терпеливым агрессором, Россия стреляет в «последнем акте»

Россия добивается того, чтобы американцы увязли в конфликте на Дальнем или Ближнем Востоке и вывели свои войска из Европы. Тогда Москва немедленно воспользуется ситуацией и нападёт на Польшу, уверяет бывший замминистра обороны страны Ромуальд Шереметьев. В интервью изданию Do Rzeczy он рисует пугающую для поляков картину: в отсутствие американцев Кремль войдёт в союз с Германией и Францией, а потом разберётся с теми, кто мешает ему в создании евразийского блока.

В настоящий момент вооружённое нападение России на Польшу кажется невозможным, ведь гарантия безопасности Польши обусловлена присутствием войск НАТО на восточном фланге. «Конечно, с военной точки зрения, это не мощные силы, однако важно то, что в их состав входят американские силы. Поэтому, нападая на Польшу, Кремль должен считаться с ответной реакцией США. А это уже стало бы для России слишко большим риском», — поведал в интервью изданию Do Rzeczy бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

При этом Шереметьев отмечает, что ещё Антон Чехов писал о том, что если в начале пьесы на стене висит ружьё, то к концу пьесы оно должно выстрелить. «Путин уже повесил такое «ружьё» в игре, предпринятой Кремлём, и всё время демонстрирует, что может из него выстрелить. Он хвалится тем, что у него необычайное вооружение, постоянно имеют место военные учения, кроме того, россияне заботятся о поддержании высокой боевой готовности. В последнее время Россия удвоила свои воздушно-десантные войска, то есть то образование, солдаты которого после снятия отличительных знаков в качестве «зелёных человечков» занимали Крым», — подчёркивает экс-замминистра. «Поэтому явной целью Кремля является возможность проведения военных операций на западном направлении», — добавляет он.

При этом открытая агрессия России в отношении Польши могла бы случиться лишь в том случае, если бы американцы ушли из Европы. Смелости россиянам добавила бы также ситуация, в которой США оказались бы вовлечены в большой конфликт в другой части мира. На сегодняшний день есть три горячие точки, в которых Вашингтон может увязнуть: Дальний Восток — там вырисовываются великодержавные амбиции Китая, Ближний Восток — с воинственно настроенным Ираном и, к сожалению, как раз Центральная и Восточная Европа, перечисляет Шереметьев. Во время холодной войны США могли участвовать одновременно в двух больших и одной малой войнах. К настоящему моменту у них нет такой возможности. Поэтому если они будут готовы к войне, то только на одном фронте. Ввиду этого не исключено, что Россия добивается того, чтобы американцы ввязались в конфликт на Дальнем или Ближнем Востоке, тогда им придётся вывести свои силы из Европы, добавляет он.

Польский военный объясняет, что Кремль до сих пор не решился на полномасштабную агрессию в отношении Украины, потому что Путин не безумец и он не начнёт войну, которую Россия может проиграть. «Он действует рационально, шаг за шагом. Конечно, он до сих пор не решил украинского вопроса в свою пользу, но эта «ползучая война» в любой момент может переродиться в открытую войну, которая положит конец независимости Украины», — рассуждает он.

«Более того, Москва пытается полностью подчинить себе Белоруссию. Следовательно, видно, что она (Москва. — ИноТВ) последовательно движется на Запад. Это всё распределено во времени. Россияне всегда были терпеливыми агрессорами. Гитлер хотел проглотить за раз слишком много — поэтому он подавился. Москва, однако, — когда-то Сталин, сегодня Путин — умеет действовать умеренно, тем самым становясь более действенной и опасной. Не только в военном плане, но также в политическом и пропагандистском», — объясняет он.

Военный эксперт обращает внимание на сильную пророссийскую симпатию в Германии и Франции. Самая большая геополитическая мечта кремлёвских стратегов заключается в том, чтобы создать большой евразийский союз от Лиссабона до Владивостока, в котором карты при поддержке Германии раздавали бы россияне. Поэтому в случае отступления США из Европы несложно представить себе, как Москва входит в союзнические отношения с Берлином и Парижем, разбираясь с теми, кто ей мешает в создании евразийского блока. Более того, если США вовлекутся в конфликт в другой части мира, то не исключено, что и им понадобится Россия в качестве союзника, а не врага. При таком раскладе ситуация, в которой окажется Польша, будет очень сложной.

Ведь вполне возможно, что уже сейчас Россия подпитывает израильский антиполонизм. Она обладает всеми возможностями, чтобы навредить Польше в этом плане. Спор Польши с Израилем, главным союзником США, безусловно выгоден Кремлю. Ведь сегодня в Израиле первую скрипку играют российские евреи, позиция которых ближе к кремлёвскому видению прошлого, в котором поляки выступают в роли «фашистов и антисемитов», а Красная армия — в роли освободителей, полагает экс-чиновник.

Кроме того, Россия активно действует в киберпространстве. У Шереметьева нет сомнений в том, что российская агентура «всякого сорта» подогревает внутрипольские споры и прикладывает руку к имеющей место польско-польской войне. В более длительной перспективе легко себе представить ситуацию, в которой внутренний конфликт приводит к кровопролитию — даже без участия внешних сил — госструктуры перестают действовать, и тогда «россияне под предлогом «урегулирования» ситуации в соседней стране отправляют на Вислу десантные войска», отмечает польский эксперт.

Но несмотря на вышесказанное, в интервью изданию Do Rzeczy Шереметьев уверяет, что XXI век всё-таки станет веком упадка России, которая, несмотря на демонстрацию мускулов, находится в сложной ситуации. Россия не в состоянии справиться с демографической катастрофой. По его словам, на огромной территории, на которую жадно смотрят китайцы, остаётся всё меньше и меньше россиян.