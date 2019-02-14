Майк Пенс: полякам не нужны лекции о том, насколько опасна Россия

В первый день своего визита в Польшу вице-президент США Майк Пенс подписал договор с польским президентом Анджеем Дудой на поставку американской ракетной системы HIMARS, сообщает wpolityce.pl. Пользуясь случаем американский политик напомнил о растущей российской угрозе и подчеркнул, что Вашингтон во главе с президентом Трампом полон гордости и благодарности в связи с протестом Польши по поводу проекта «Северный поток —2».

Вскоре следует ожидать первых решений по вопросу присутствия армии США в Польше, заявил президент страны Анджей Дуда после переговоров с вице-президентом США. Майк Пенс в свою очередь заявил, что доложит президенту Дональду Трампу о «твёрдой убеждённости» польского президента, пишет портал wpolityce.pl.

Вице-президент США начал свой трёхдневный визит в Польшу утром в среду. Майк Пенс со своей супругой вместе с польской президентской парой встретились с польскими и американскими солдатами,базирующимися на Первой базе транспортной авиации в Варшаве. Во время встречи был подписан договор на поставку американской ракетной системы HIMARS. Потом состоялись переговоры с глазу на глаз между польским президентом и вице-президентом США . Американскую систему HIMARS глава Польши назвал одним из элементов революции в польской военной инфраструктуре.

Дуда также отметил, что одной из тем во время встречи с америкнаским политиком было энергетическое сотрудничество. «Энергетическое сотрудничество — очень важная тема в наших взаимоотношениях. Сегодня мы уже имеем ряд подписанных договоров касательно импорта сжиженного газа в наш терминал в Свиноуйсце», — сказал президент.

Пенс обратил также внимание на энергетическую безопасность. По его словам, в этом аспекте польско-американский диалог должен позаботиться о том, что бы ни одна страна в Европе на стала зависима от агрессивной России. Он также подчеркнул, что власти в Вашингтоне во главе с президентом Трампом полны гордости и благодарности в связи с протестом Польши касательно проекта «Северный поток —2».

«Наши страны — друзья, потому что мы разделяем одинаковые ценности, а в мире, который становится всё более непредсказуемым и во многом более опасным со времён распада СССР, наш союз становится ещё более жизненно важным, чем когда-либо», — добавил Пенс.

Он отметил, что в последние два года как США, так и Польша сделали беспрецедентные инвестиции в общую оборону, и они показывают миру, что преданность НАТО непоколебима. «Сегодня сотни солдат США охраняют восточный фланг НАТО вместе с польскими солдатами», — подчеркнул он.

«Ни одна опасность не является более ощутимой, нежели призрак агрессии с Востока. Несмотря на долгие годы переговоров российские силы продолжают занимать значительные территории Грузии и Украины, а недавно вопреки праву они задержали три украинских корабля вместе с экипажами», — напомнил политик. «Москва хочет разделять и ссорить благодаря своим запасам нефти и газа, новым арсеналам ядерного оружия и вмешательству в выборы в других странах», — добавил он.

Вице-президент США Майк Пенс также сказал, что ввиду этих провокаций, в солидарности с Польшей и европейскими партнерами, Дональд Трамп сделал больше, чтобы противостоять России, чем какой-либо президент в недавней истории. Он добавил: «Полякам не нужны лекции о том, насколько опасна Россия».

По мнению Пенса благодаря президентам Польши и США, а также божьей помощи дружба и узы между двумя странами стали нерушимы.

Комментарии читателей на сайте wpolityce.pl:

cyd@cyd: Находясь в таком соседстве, нам очень нужны США в качестве союзника и сам Форт Трамп. Как можно скорее!

mj23: Я думал, что после Коморовского мы уже ниже не упадём. Я ошибался, а ведь это пишет бывший избиратель ПИС.

mich: ПИС отдаёт себе отчёт в том, что где войска США, там и оккупация? Мы снова станем разменной монетой. Сначала нас обчистят, а потом продадут русским.

ebe: Я бы уже приостановил дело и спросил: а где трофеи для Польши после войны в Ираке? Сколько раз наше правительство даёт себя обмануть?