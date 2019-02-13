Экс-глава МИД Польши: если мы поможем США, то они нам уделят больше внимания

Организуя у себя Ближневосточную конференцию, Польша предлагает мир, стабильность, беспристрастность и возможность проведения спокойных предметных дебатов для большого количества государств со всего мира, уверен бывший министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский. В беседе с Radio Maryja дипломат отметил, что такого рода дипломатические события готовятся вместе с союзниками, которыми в данном случае выступают Соединенные Штаты.

«Если мы поможем Соединенным Штатам, если будет спокойно в конкретном регионе, то они будут менее вовлечены в решение тех проблем и больше внимания посветят нашей части Европы, а это нам больше всего и нужно», — так бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в беседе с Radio Maryja прокомментировал польско-американскую Ближневосточную конференцию, которая сегодня началась в Варшаве.

Ващиковский пояснил, что Совет Безопасности ООН в значительной степени занимается ближневосточными вопросами, отсюда естественно то, что его члены время от времени пытаются хотя решить хотя бы некоторые проблемы.

«На широко понимаемом Ближнем Востоке, который в политических системах выступает как территория от Персидского залива до северного побережья Средиземного моря, мы имеем многочисленные конфликты с момента окончания Второй мировой войны. Здесь израильско-палестинский конфликт вообще не является самым большим и единственным, потому что в последние годы у нас происходят гражданские войны, а также межгосударственные конфликты. Несколько лет тому назад Европу настигла большая волна эмиграции с этой территории. С какого-то времени мы страдаем от волн терроризма, который поступает с Ближнего Востока, или который мотивируется исламским фундаментализмом. (…) Этими проблемами будет заниматься конференция в Варшаве», — объяснил Ващиковский.

В событии не примет участия Россия, а также Иран. Как сказал политик, это является вызовом не по отношению к Польше, а скорее по отношению к проблемам Ближнего Востока, по отношению к тем несчастным, которые там страдают, людям, которых мучило и захватывало ИГ*.

«Проблемой является то, что часть государств — в особенности больших — оставляют за собой право монополизировать любые международные инициативы по мирному урегулированию. Когда такую инициативу выдвигает страна, подобная Польше, то часть государств конечно отказывает ей в праве организации таких мероприятий . Возможно, для одних проблема заключается в участии Израиля, для других — Соединённых Штатов. Для Ирана проблема заключается — уже 40 лет — в мирном сосуществовании с миром. Это революционная страна, направленная против Запада, которая хочет изменить архитектуру безопасности в своём регионе. Следовательно, это не особо сотрудничающая страна, которая долгие годы не хочет разговаривать с миром», — подчеркнул дипломат.

Ващиковский добавил, что сегодня Польша предлагает мир, стабильность, беспристрастность и возможность проведения спокойных предметных дебатов для большого количества государств со всего мира. «Такого рода дипломатические события делаются вместе с союзниками. И здесь нашими союзниками выступают Соединённые Штаты», — резюмировал беседе с Radio Maryja бывший министр иностранных дел.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



