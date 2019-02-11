Wyborcza: в мире люди боятся изменений климата и кибератак, а в Польше — России

Из последнего опроса Pew Research Center следует, что для 65% поляков влияния Москвы — угроза номер один и это самый высокий показатель в мире, пишет польский журналист Матчей Чарнецкий. В издании Gazeta Wyborcza он отмечает, что в свою очередь во многих странах Европы США воспринимаются как большая проблема, нежели вызывающая страх у поляков — Россия.

Американский исследовательский центр Pew Research Center выяснил, что жители 26 стран в мире считают самой большой угрозой для национальной безопасности. Опрос был проведён весной 2018 года, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Матчей Чарнецкий.

В половине опрашиваемых стран — среди прочего в Канаде, Бразилии, Австралии и Швеции и Германии — люди назвали главной угрозой глобальное изменение климата.

В восьми — в том числе во Франции, Италии, Тунисе и России самый большой страх вызывает ИГ* и терроризм вообще. В США, Голландии, Японии и ЮАР жители опасаются кибератак.

Но для Польши угроза номер один — это влияние Москвы. Серьёзной угрозой его считают 65% поляков. Далее в рейтинге страхов поляков идут ИГ — 59%, изменения климата — 55%, кибератаки — 53% и ядерная программа КНДР — 53%. Зато их мало беспокоит состояние мировой экономики — 23%, влияние Китая —26% или США —18%.

В рейтинге тем, «лишающих спокойного сна» влияние России относительно высоко находится ещё в Великобритании — на 3 месте. Связано это с обвинениями России в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в прошлом году, а также в отравлении Александра Литвиненко, напоминает автор статьи.

«Тем временем, во многих странах Европы США воспринимаются как более серьёзная проблема, чем Россия», — добавляет он.

В докладе Pew отмечается, что восприятие Америки как угрозы связано с отсутствием доверия к Дональду Трампу.

«Опрос с таким же вопросом проводился также в 2013 и 2017 годах. В первом опросе, еще во время президентства Барака Обамы, Америки опасалось гораздо меньше людей. Единственной страной, которая боялась Америку Обамы немного больше, чем Америку Трампа, была Польша — 23% к 18%», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Матчей Чарнецкий.