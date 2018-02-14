Польский евродепутат: когда-нибудь в России сменится власть — и нам вернут обломки самолёта После слов посла России в Польше Сергея Андреева о том, что Россия не торопится отдавать Польше обломки потерпевшего в 2010 году крушение под Смоленском самолёта, евродепутат от Польши Здислав Краснодембский решил успокоить граждан словами о том, что стоит только подождать, пока в Москве сменится власть, — и обломки сразу же вернутся в Варшаву. 14 февраля 2018 Onet

Onet: Польша — настолько важная страна, что новую войну Россия начнёт именно в ней Важная страна, каковой является Польша, раздираемая конфликтами, которые подогревает Москва, теряет свою значимость для Европы, предостерегает польский журналист Казимеж Вуйчицки. Автор уверен, что главная задача Москвы — вытянуть Польшу из ЕС и рассорить её с Брюсселем. А после этого Россия перейдёт к настоящей агрессии. 6 февраля 2018 Onet

Onet: ОБСЕ призвала Польшу оставить историю историкам Представитель ОБСЕ Арлем Дезир осудил закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрено уголовное наказание за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления Третьего рейха или иные преступления против человечности. В ОБСЕ подчёркивают, что история должна оставаться предметом для независимых исследований, а не для свершения правосудия. 2 февраля 2018 Onet

Onet: в своей первой речи новый премьер-министр Польши ни слова не сказал о России Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей первой речи ничего не сказал об отношениях с Востоком, с Россией, сообщает Onet. «Он мог бы, по крайней мере, при помощи какого-то жеста обратиться к братьям россиянам, этого мне не хватило», — заявил отец политика, известный польский диссидент и активист Корнель Моравецкий. 14 декабря 2017 Onet

Onet: в отношениях с Россией Польше нужна тактика малых шагов Сегодня с Россией, кажется, встречается и разговаривает весь мир, кроме Польши, которая уже давно поддерживает с ней контакт лишь на уровне экспертов, уверен польский журналист Бартош Венглярчик. В своей статье для портала Onet он пишет, что Польше надо использовать своё членство в СБ ООН с целью хотя бы начать — очень медленно, малыми шагами — размораживать отношения со своим российским соседом. 24 октября 2017 Onet

Onet: новые кибервойска обезопасят польский интернет Польское киберпространство под угрозой, уверен министр национальной обороны Антони Мачеревич. По его словам, передаёт Onet, в сети противник превратил информацию в грозное оружие и каждый день с помощью фейковых новостей пытается влиять на умы поляков. Поэтому для защиты от этих атак, объявил Мачеревич, в Польше будет создан новый вид армии — кибервойска. 10 октября 2017 Onet

Onet: украинские шахтёры заблокировали трассу Киев — Варшава Вблизи украинско-польской границы на трассу Киев — Варшава вышли шахтёры. Они требуют выплатить им заработную плату, сообщает Onet. Польский портал отмечает, что изначально горняки полностью заблокировали трассу, но после переговоров с полицией пропустили легковые машины, останавливая лишь фуры. 10 октября 2017 Onet

Onet: глава МИД Польши «скорректировал» доводы посла РФ в защиту советских памятников СССР немало способствовал началу Второй мировой войны, а в борьбу с Германией включился лишь после того, как сам стал жертвой агрессии, заявил в интервью польским СМИ глава МИД страны Витольд Ващиковский. Тем самым он заочно ответил на тезис российского посла Сергея Андреева о том, что Польша продолжает существовать лишь благодаря подвигу советских солдат и полякам следовало бы сохранять воинские монументы из чувства благодарности. 11 августа 2017 Onet

Косачёв: Польша ответит за снос памятников, ведь это не только её собственность «Понимаете, это не только ваши памятники», — заявил в беседе с польскими журналистами российский сенатор Константин Косачёв. Так близкий к Кремлю политик прокомментировал намерение Варшавы снести монументы, увековечивающие память бойцов Советской армии. Косачёв не скрывает, что в Кремле рассматривают возможность ответных действий, сообщает Onet. 3 августа 2017 Onet

Глава МИД Польши: Дуда напомнит Трампу, что обломки «Туполева» русские так и не вернули В связи с приближающимся визитом президента Дональда Трампа в Варшаву министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что президенты обязательно обсудят смоленскую катастрофу и возвращение обломков Ту-154М. Глава польского МИД также подчеркнул, что Россия уже проявляла добрую волю и шла на сотрудничество, например, при авиакатастрофе малайзийского «боинга». 3 июля 2017 Onet