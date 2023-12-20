Португальский генерал: даже американские F-16 не помогут Киеву выстоять в конфликте

Всё указывает на то, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки в пользу России, потому что в противном случае Москва не подпишет никакого мирового соглашения, уверен португальский генерал Жуан Виейра Борхес. В интервью Польскому агентству печати он признал, что даже обещанные 20—30 штук американских истребителей F-16 не смогут повернуть ход конфликта, в котором Киев явно теряет свой «переговорный потенциал».

«Особенность» 2024 года для Украины состоит главным образом в том, что в следующем году состоятся президентские выборы в США — её главном союзнике, уверен служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес. «Без поддержки со стороны США Украина уже не будет в состоянии вернуть себе утраченные территории. Существует и риск того, что Киев пойдёт на уступки на поле боя и ​​потеряет свой переговорный потенциал», — объяснил он Польскому агентству печати.

В беседе португальский военный обратил внимание и на то, что в случае победы демократов в США конфликт явно затянется, а если верх возьмут республиканцы, что, по его мнению, вероятнее всего, то Киеву будет крайне сложно и далее проводить конфликт при использовании обычных вооружений. Более того, Жуан Виейра Борхес уверен, что планируемая на 2024 год передача Украине истребителей F-16 не выльется в существенное увеличение преимущества украинских сил. По его словам, для того чтобы украинские силы могли застать врасплох Россию, им необходимо получить «значительно больше систем наступательного вооружения, чем два-три десятка истребителей F-16, а затем бросить все силы на одно направление. Также Киев должен заручиться большой поддержкой международных СМИ.

Генерал уверен также в том, что уже несколько месяцев конфликт в секторе Газа отвлекает внимание мира от украинского конфликта и тем самым наносит ущерб Киеву. По его оценкам, в ближайшие месяцы Киев, возможно, будет вынужден пойти на уступки ввиду продолжающегося конфликта. Более того, ему будет всё сложнее получать очередные пакеты помощи со стороны США и ЕС.





«К сожалению, всё указывает на то, что в случае с Украиной территориальные уступки станут частью мирного процесса, в противном случае Россия не подпишет никакого соглашения», — подчеркнул португальский генерал. По его оценкам, возвращение к ситуации до 24 февраля 2022 года, когда Крым и Донбасс продолжают оставаться за Россией, вполне возможно.

В интервью он одновременно призвал приложить все возможные усилия для того, чтобы предотвратить победу России в ходе украинского конфликта. У него нет сомнений в том, что именно его исход окажет прямое влияние на возможное изменение международной политической системы и так называемой стратегической конкуренции. Португальский военный объясняет, что на кону стоит будущее Украины и её жителей, а также граждан стран ЕС.