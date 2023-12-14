У ЕС нет харизматичного лидера, более того, популистские партии, избранные на волне недовольства в странах ЕС, становятся добровольными слугами неолиберальной политики Брюсселя, которая неизбежно рухнет, уверен аналитик Маршалл Ауэрбак. Он указывает на большую проблему с миграционной политикой, в том числе обусловленной украинским конфликтом, которая также поспособствует краху сообщества, сообщает Wirtualna Polska.

«Европейскому сообществу угрожает катастрофа. В результате консерватизма лидеров стран ЕС и глубоко ксенофобского или даже расистского взгляда на мир в течение ближайших лет ЕС распадётся», — говорит эксперт из американского Экономического института Леви Маршалл Ауэрбак.

У аналитика нет хороших новостей для ЕС — по его оценкам, в ходе выборов в странах-членах проявляются сильные тенденции к распространению антиевропейских взглядов. Это в свою очередь вызывает опасения по поводу расширения масштабов явления и предвещает неминуемый распад союза. Он уверен, что угрозу для существования ЕС также представляют собой экономические потрясения и нестабильность европейской валютной системы.

Более того, серьёзным ударом по единству ЕС станут и различия в восприятии роли мигрантов и их адаптации на рынке труда. В свою очередь политику жёсткой экономии, навязанную Европейской комиссией «периферийным» странам, таким как Италия, Греция и Испания, тоже можно назвать источником проблем.





«Порой популистские партии, избранные на волне недовольства, Брюссель берёт под своё крыло, и в итоге они становятся добровольными слугами неолиберальной политики», — указывает Маршалл Ауэрбак. Он приводит в пример новое итальянское правительство во главе с Джорджией Мелони и обращает внимание на Францию, Нидерланды, Германию и Швецию как на те страны, где популярность политиков правого толка набирает силу.

«Это симптом более широких изменений в европейском консерватизме. Европейские популистские лидеры бросают вызов политическому мейнстриму. Это больше напоминает влияние Дональда Трампа на Республиканскую партию, которое стремится к трансформации консерватизма, определяемого традиционалистскими инстинктами, в антисистемное, нативистское движение и во многих случаях глубоко ксенофобское и расистское», — объясняет аналитик.

Главную причину этой тенденции аналитик видит в убеждении, что Европа способствует неконтролируемой иммиграции. В 2022 году в ЕС было подано 1 млн заявлений о предоставлении убежища, на 52% больше, чем годом ранее. Дополнительным фактором, лишь усугубляющим проблему, могут стать последствия конфликта на Украине, то есть миграция миллионов украинцев в другие части Европы.

«Большое количество беженцев и нелегальных мигрантов поставило систему убежища ЕС под огромное давление, главным образом потому, что государства-члены не смогли договориться о сбалансированном методе распределения ответственности за тех, кто просит убежища. Политика смягчения изменений также сыграла важную роль в разжигании недовольства во всём ЕС», — уверен эксперт института Леви.

«В результате идея Европы рушится, а само сообщество «сталкивается с ситуацией, аналогичной посткоммунистической Югославии», — констатирует Маршалл Ауэрбак. Он указывает и на то, что у ЕС нет харизматичного лидера, и этот факт также приведёт к его распаду.