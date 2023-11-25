SZ: бюджетный кризис в Германии угрожает перечеркнуть планы ЕС по помощи Украине

К концу этого года Брюссель планировал согласовать новый увеличенный бюджет, в который в том числе вошла бы и финансовая помощь Украине, пишет Süddeutsche Zeitung. Но бюджетный кризис в Германии спутал ЕС все карты. Теперь Берлин может отказаться от этого плана, и тогда Киев не получит столь нужные ему деньги, что станет для него кошмаром, объясняет немецкое издание.

До конца года Европа должна согласовать увеличенный бюджет, в который в том числе войдёт и финансовая помощь Украине, пишет Süddeutsche Zeitung. Но бюджетный кризис в Германии порождает серьёзное беспокойство в Брюсселе, что эта цель недостижима. При этом без денежной поддержки со стороны ЕС Киев бы уже давно обанкротился. И сейчас ему срочно нужные новые деньги.

Изначально Берлин верил в возможность перестановки приоритетов и выделения Украине необходимых средств, но, по-видимому, немецкие политики существенно переоценили свои силы. За три недели до европейского саммита, на котором должен быть согласован новый бюджет, Федеральный конституционный суд ФРГ разрушил все финансовые планы коалиционного правительства.

И теперь европейские партнёры опасаются, что Германия может отказаться от увеличения европейского бюджета. И это большая проблема, ведь ФРГ — это самый крупный донор, на которого приходится почти четверть всех денежных поступлений. Если немецкий канцлер Олаф Шольц откажет Брюсселю, то Украина не получит денег, что станет для неё кошмаром. В таком случае будет очень тяжело и даже, можно сказать, политически невозможно профинансировать поддержку Киева за счёт бюджетных средств ЕС.

Однако возможен и второй сценарий, если Берлин откажется от увеличения бюджета, но согласится обеспечить дополнительный взнос, предусмотренный для Украины. Но это поможет только Киеву, а не другим странам ЕС, например Италии, которая также запрашивает больше денег на борьбу с незаконной миграцией. Впрочем, дипломаты считают иллюзорной возможность того, что европейские правительства в следующем году начнут выборы, предоставив финансовую помощь одной только Украине и при этом не поддержав собственные страны.