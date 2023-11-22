WP: призрак Трампа страшнее России — Европа спешно перевооружается

Вся Европа боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом, который обещал вывести США из НАТО. В этой связи страны континента стараются использовать возможность вооружиться до зубов на случай, если он победит на выборах президента Соединённых Штатов. Трамп способен отвернуть Америку от Европы, а этого европейцы боятся даже больше, чем потенциального нападения со стороны России, передаёт издание The Washington Post.

Польша создаёт одну из самых мощных армий на Западе и собирается развернуть больше танков, чем Великобритания, Франция, Германия и Италия, вместе взятые. Тем не менее не ясно, кто будет управлять заказанными Варшавой новейшими боевыми машинами на фоне сокращения населения восточноевропейской страны в стремлении удвоить численность польского войска, сообщает издание The Washington Post.

Кроме того, непонятно, как Польша и другие страны Европы намерены справиться с неизбежными экономическими и политическими последствиями настолько крупного военного наращивания без помощи Вашингтона. Как отмечает автор статьи, Варшава боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом даже больше потенциальной угрозы нападения России на Польшу.

В 2018 году Трамп неоднократно заявлял своим помощникам о желании вывести США из НАТО, что оставило бы военный блок без лидера и существенно ослабило бы его. По словам источников издания, все главы европейских внешнеполитических ведомств крайне обеспокоены тем, что Трамп может отвернуть Америку от Европы.

Когда Трамп угрожал вывести Соединённые Штаты из состава НАТО, Польша тратила примерно 2% ВВП на оборону. В следующем году эта цифра удвоится, и Варшава, похоже, продолжит увеличивать военные расходы, особенно если конфликт на Украине затянется. Власти страны планируют приобрести истребители высшего класса, ударные вертолёты, ракетные установки, системы ПВО и артиллерию, а также танки. Однако наращивание Варшавой своих вооружённых сил является, в том числе, защитой от возвращения Трампа в Белый дом и вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы, и такая перспектива тревожит всю Европу, подчёркивает The Washington Post.

На протяжении многих лет Германия отставала по расходам на оборону, однако канцлер Олаф Шольц на днях обязал правительство провести долгосрочное и дорогостоящее перевооружение. Тем не менее немецкая экономика хромает из-за рецессии, бюджет ограничен конституционным пределом долга, а опустошённая армия изо всех сил пытается пополнить свои ряды новобранцами.

Президент Эммануэль Макрон приступил к крупнейшему увеличению военных расходов Франции за полвека, выделив почти $450 млрд на оборону. Его усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть Европу к укреплению собственной безопасности посредством улучшения военно-промышленной координации и уменьшения зависимости от американского вооружения и лидерства Вашингтона, основываются на том, что Соединённые Штаты являются «непредсказуемым союзником». Тем не менее видение Макрона европейской «стратегической автономии» пока принесло мало плодов, пишет The Washington Post.

Ещё есть Великобритания, чья армия, сокращавшаяся на протяжении десятилетий, была оценена как «едва ли не второго уровня», по мнению американского генерала. Британские официальные лица поддержали оценку высокопоставленного военного, подтвердив, что арсеналы боеприпасов иссякнут после нескольких дней ведения боевых действий. К тому же премьер-министр Риши Сунак вычеркнул армию из своего списка основных приоритетов в этом году.

Устойчивое наращивание обороны частично зависит от сильной экономики и благоприятной демографической ситуации. И то, и другое в настоящее время в Европе хромает: на всём континенте наблюдается низкая рождаемость, а экономический подъём после пандемии отстаёт от показателей Соединённых Штатов.