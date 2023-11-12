Newsweek: «Такера в вице-президенты» — сторонники Трампа активно поддерживают идею о том, чтобы Карлсон стал его напарником на выборах

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа всё активнее поддерживают его идею о том, чтобы на предстоящих президентских выборах его напарником стал бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, сообщает Newsweek. Между тем часть пользователей соцсетей не поддержала эту инициативу, заявив, что Такеру не стоит идти на выборы ради сохранения объективности.

Всё больше сторонников движения Make America Great Again (MAGA — «Вернём Америке былое величие». — ИноТВ) высказываются в социальных сетях в поддержку идеи Дональда Трампа о возможном назначении бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона напарником по президентской гонке, сообщает Newsweek.



Трамп, лидирующий в борьбе за выдвижение на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году, заявил в среду, что в случае, если он станет кандидатом от республиканцев, то рассмотрит кандидатуру Карлсона на пост вице-президента.



Комментируя это заявление, консервативный активист Чарли Кёрк, например, написал в соцсети X: «Нет больше ни одного столь испытанного в боях претендента на пост вице-президента, как Такер. Как и Трамп, он процветает под нападками и давлением».



В ответ на высказывания Кёрка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин написала: «Я согласна с тобой, Чарли. Нет никого лучше, чем Такер Карлсон!»



Однако часть пользователей соцсетей не поддержали эту идею, заявив, что им нужно, чтобы Такер и дальше оставался объективным и продолжал выполнять свою ценную работу.



Карлсон, который когда-то был одной из крупнейших звёзд Fox News, в конце апреля этого года был внезапно уволен с канала по причинам, которые до сих пор остаются неясными.



Сама компания отказалась назвать конкретные причины своего решения, однако позднее появлялась информация о текстовых сообщениях с расовой подоплёкой, обнаруженных во время иска Dominion Voting Systems против телеканала. Это, возможно, напугало руководство Fox News и заставило их расстаться с Карлсоном. Тем не менее с тех пор журналист перебрался на X (ранее Twitter), где продолжает публиковать свои политические комментарии.