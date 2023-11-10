Американец, осуждённый за мем в Twitter: «Я не знаю, свободная ли у нас страна»

В 2016 году Дуглас Мэки опубликовал в Twitter мем, в шутку призывающий голосовать за Хиллари Клинтон по SMS. Годы спустя, после инаугурации Байдена, в дом Мэки заявились агенты ФБР. Суд признал его виновным в сговоре с целью вмешательства в выборы, хотя обвинению не удалось найти ни одного человека, воспринявшего твит как руководство к действию. По мнению независимого журналиста Такера Карлсона, эта история раскрывает тёмную сущность Хиллари Клинтон и упадок американских свобод.

Как это изменило ваши представления о Соединённых Штатах?

ДУГЛАС МЭКИ, гражданин США, осуждённый за мем в Twitter: Ну, я не знаю, свободная ли у нас страна. Я не уверен. У меня есть кое-какие сомнения, как я уже говорил.

Итак, если вас можно посадить в тюрьму за высмеивание Хиллари Клинтон, это же создаёт прецедент, не так ли?

ДУГЛАС МЭКИ: Да, разумеется. Пугает то, что, если они считают вас интернет-заговорщиком, они могут затребовать материалы обо всей вашей жизни и всё это перелопатить. Это создаёт очень опасный прецедент. И не только тот факт, что вас могут схватить и притащить в любой федеральный округ нашей страны, куда только захотят, потому что твиты проходят по проводам…

Вы высмеивали Хиллари Клинтон в 2016 году, кстати, в очень непринуждённой манере. Сейчас очевидно, что она злой человек. Она ведь будет в восторге, когда вас посадят в тюрьму. А это зло, скажем прямо. Знали ли вы, что она такова, когда высмеивали её в 2016 году?

ДУГЛАС МЭКИ: Не знаю… Я видел, как она…

Любой политик, который желает, чтобы его критики сидели в тюрьме, по определению стоит в одном ряду с Иди Амином. Правда?

ДУГЛАС МЭКИ: Сформулирую это так: я видел её реакцию, когда убили Каддафи. Так что…

Да. Думаю, если уж на то пошло, мы приуменьшали её тёмную сущность.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.