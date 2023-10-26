Такер Карлсон: вместо того чтобы ободрить американцев, Белый дом устраивает «сеансы унижения»

350 миллионов американцев живут в предчувствии беды, однако Белый дом проявляет больше интереса к судьбам других народов, заявляет Такер Карслон. Журналист отмечает, что власти США постоянно демонстрируют неуважение к собственному народу, а СМИ говорят о необходимости начать новую войну ради сомнительных «моральных побед».

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Когда все 350 миллионов американцев, все до единого, вне зависимости от политических взглядов, чувствуют, что предстоит что-то плохое… Все это знают! Все! Если за последний год вы хоть раз бывали в церкви, вы ведь недавно думали о последних временах? Да, думали! Я говорю серьёзно. Потому что вы чувствуете, что предстоят резкие перемены, и это очень тревожит. Но вместо того чтобы ободрить народ, мол, мы тебя немножко поддержим… Кстати, мы собираемся потратить 100 миллиардов долларов на другие народы! Так называемые меры по защите границы (США. — ИноТВ), разработаны исключительно для того, чтобы ещё больше людей смогли прибыть к нам незаконно. Это страшно до безумия!



У меня дома нет телевизора. Я годами не смотрел телевидение, потому что моя жена его терпеть не может. (Аплодисменты.) Но, естественно, я имею кое-какое представление об этом жанре. (Смех.) Поэтому на днях я задумался: «Интересно, а что говорят обо всём этом по телевидению?» Но мне неоткуда знать. И вот сегодня, во второй половине дня, в два часа, я был в больнице, навещал тяжелобольного родственника, и в комнате… А я был очень сосредоточен, это драма, знакомая всем, у кого есть родные, это один из самых печальных моментов в жизни. Но я сижу там, и телевизор включен на полную громкость, потому что это больница для пожилых, а они плохо слышат. Так что когда они смотрят телевизор, это бьёт по ушам. Канал был мне знаком. (Смех.) Наверное, мне все каналы знакомы, на каждом я поработал, и отовсюду меня уволили. (Смех.) Но этот канал я знал хорошо. И я подумал: «А что говорят они? Ведь их работа — быть против».



Они транслировали брифинг Белого дома. А брифинги Белого дома – это сеансы унижения, потому что их проводит самый тупой человек в публичной сфере. Такая тупость, что даже не верится. (Смех.) Я не хочу её обидеть, мне её жалко. Кстати говоря, ум не является нравственной категорией. Мои собаки тупые, но я их люблю. (Смех.) Так что я её не осуждаю, просто я хочу сказать, что она дурочка. И весь смысл её пребывания в должности пресс-болванчика Белого дома — в том, чтобы показать вам, что власть имущие вас совсем не уважают. Поэтому поставим туда максимально тупого человека! (Смех.) И она лепечет про Иран, а я жду, когда же она… Она ведь не отличит Иран от Инсбрука, она понятия не имеет о том, о чём говорит. И я в буквальном смысле жду, когда же она начнёт ругать Саддама Хуссейна, «президента Ирана». (Смех.) Потому что её поверхностность не имеет дна. (Смех.) Похоже на буддистское изречение. Или, скорее, на цитату из Камалы Харрис. (Смех.)



А потом — реакция телеканала, и они все воспринимают её (пресс-секретаря Белого дома.— ИноТВ) всерьёз! А потом другой пресс-секретарь, самый елейный фальшивый адмирал, никогда не командовавший кораблём, в буквальном смысле неспособный управлять даже катером Boston Whaler… Он всю жизнь был пиарщиком. Адмирал, как же! Он лжец. Я знаю его лично. Он лжец, и все, кто имел с ним дело, в курсе. А они (телеведущие. — ИноТВ) обсуждают, что он сказал. И вывод такой: «Надо напасть на Иран!»



И я думаю про себя… Знаете, я не питаю любви к Ирану и, конечно, могу понять, почему кто-то хочет напасть на Иран. Всё, о чём я прошу, это пригласить на телевидение хотя бы одного человека, который бы указал, что эти действия могут иметь последствия для США, возможно, не совсем положительные. Что, может быть, ещё одна «моральная победа»… А мы их много одержали в последнее время. Вас, ребята, уже тошнит от моральных побед?



ЗАЛ: Да!



ТАКЕР КАРЛСОН: Мы одержали много важных моральных побед! На днях я брал интервью у одного видного политика из Великобритании, он такой: «Мы впустили всех этих беженцев, и это, конечно, большая моральная победа!» Я говорю: «Я недавно был в вашей стране, это помойка, там воняет, это убожество. Не думаете ли вы… Я знаю, вы в восторге от своей моральной победы, вы хорошие люди, поверьте мне, вы хорошие англикане! Я вами так впечатлён! Морально. Но не было ли у этого реальных негативных последствий?». И он такой: «Не могу ответить на этот вопрос! Не положено!» (Смех.)



Дата выхода в эфир 25 октября 2023 года.