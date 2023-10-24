Полковник Макгрегор: Россия не останется в стороне, если США нападут на Иран

Призывы американских политиков бомбить нефтяную инфраструктуру Ирана могут привести к Армагеддону, заявил в интервью Такеру Карлсону полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, Америке придётся иметь дело не только с Ираном, но и с российскими войсками, а также с многочисленными боевиками «Хезболлы» на собственной территории.

Что означала бы война с Ираном? Трудно знать наверняка, ведь практически никто из тех, кто высказывается об этом публично, не радеет о благе Америки. Хорошо это для нас или нет? Бывший полковник Дуглас Макгрегор, генеральный директор организации «Наша страна — наш выбор», один из тех, к кому мы первым делом обращаемся за анализом подобных событий, потому что ему небезразлично, что будет с Соединёнными Штатами. Сегодня он с нами. Спасибо, Дуглас, что нашли для нас время. Как вы думаете, мы движемся к войне с Ираном?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Думаю, да. И похоже, что пунктом назначения выбран Армагеддон, не иначе. Не видно настоящего понимания того, какими будут последствия для нас, да и, скажем прямо, для Европы и мира в целом, как и для Ближнего Востока.



Возьмём для примера только экономический аспект. Каждый месяц через Ормузский пролив проходит около 20 процентов мировой нефти и, наверное, 25 процентов сжиженного природного газа. Вы говорите о перекрытии двух-трёх миллионов баррелей иранской нефти в день, но ведь война касается всего региона. Это не иранская монополия, даже не близко.



Но суть вот в чём. Когда мы видим, что доходность по десятилетним облигациям казначейства США превысила пять процентов, а люди всё больше убеждаются, что Федеральный резерв потерял контроль, с экономической стороны у нас катастрофа.



Что же касается военной стороны, надо обратить внимание на ракетный арсенал Ирана. Они могут бить на 1200 миль с большой точностью. Это неядерные фугасные боеголовки, которые способны нанести огромный урон, разрушая целые кварталы в таких городах, как Хайфа, Тель-Авив и даже Иерусалим. Хотя я сомневаюсь, что они будут атаковать Иерусалим.



Короче говоря, нам надо это продумать. А все сейчас действуют на эмоциях. Насколько я могу судить, никто нигде не думает; разве что, может быть, господин Эрдоган в Турции. Как это ни удивительно. Сегодня утром он дал понять, что готов выступить посредником в конфликте Израиля и ХАМАС. Не знаю, есть ли в Вашингтоне или в Израиле кто-нибудь, заинтересованный в переговорах. Но если мы можем сделать так, чтобы в конфликте не участвовала Турция, это в конечном счёте чрезвычайно помогло бы Израилю.



Что бы было с Соединёнными Штатами, если бы мы последовали совету сенатора Грэма и просто начали бомбить критическую инфраструктуру Ирана? Что произошло бы тогда?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Все базы, которые у нас есть в Ираке и, к сожалению, в Сирии, где до сих пор более тысячи американцев, все стали бы мишенями. И на этот раз по ним били бы точно. И разрушения были бы тотальными. Я бы ожидал проблем и здесь, в Соединённых Штатах, из-за открытой границы. У «Хезболлы» очень большое присутствие в Мексике. Без сомнения, и на территории Соединённых Штатов чрезвычайно много агентов «Хезболлы». Мы можем представить себе лишь малую часть неприятностей, которые они могут устроить.



У Ирана чрезвычайно продвинутая космическая и ракетная программа, равно как и средства кибервойны. Всё это будет употреблено против нас. Но, по-моему, важнее всего, чтобы американцы поняли: если мы атакуем Иран на основании предполагаемой готовности «Хезболлы» напасть на Израиль в случае его вторжения в Газу, в конечном итоге нам придётся воевать с Россией. Россия не будет сидеть в сторонке, глядя, как силы авиации и флота США в регионе разрушают Иран. И как только Россия вступит в конфликт, он станет уже не локальным и, может быть, даже не региональным. Мы этого не продумали, а надо бы.



И я очень сомневаюсь, что на этом этапе турки смогут оставаться в стороне. Турки — мусульмане-сунниты, Турция — фактический лидер суннитского мира. У них самые большие вооружённые силы в регионе. Из-за географической близости к Израилю они могут направить войска на юг, через Сирию, очень быстро. И я уверен, что Башар Асад, если он вообще переживёт начало кампании, не станет им мешать.



Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.