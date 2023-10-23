NBC News: война в Палестине ещё дальше разводит c Западом Россию и Китай

Россия и Китай идут на сближение, что подчеркнул визит Владимира Путина в Пекин, пишет NBC News. При этом обе страны заняли нейтральную позицию в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Это контрастирует с тем, как западные страны объединились в однозначной поддержке Израиля. Но при этом нейтральная позиция позволяет России и Китаю играть роль посредников в урегулировании конфликта.

Война между Израилем и ХАМАС углубляет раскол между США и их союзниками с одной стороны, и Китаем и его партнёром Россией — с другой, пишет NBC News. Если президент США Джо Байден осудил нападение ХАМАС и поддержал кампанию возмездия Израиля, то лидеры Китая и России заняли другую позицию. Они осудили нападение на мирных жителей, призвали к прекращению огня и предложили своё посредничество.

И Владимир Путин, и Си Цзиньпин заявили, что решение конфликта заключается в создании независимого палестинского государства. При этом они сообщили, что координируют свою политику по Ближнему Востоку. «Они пытаются сохранить стабильность своих отношений, — сказал о Китае и России политолог Роберт Саттер. — Но очевидно, что они отходят от израильтян и склоняются к палестинцам».

У Китая и России отношения с Западом ухудшились, но между собой они стали только ближе. Китай считает Москву важным партнёром, чтобы заручиться поддержкой развивающихся стран концепции Си об альтернативном миропорядке, в котором меньше доминирования США и их союзников.

Прочные связи России и Китая были подчёркнуты появлением Путина на форуме в Пекине, посвящённом годовщине проекта «Один пояс — один путь». Но сам Путин хотел не столько принять участие в форуме, сколько показать, что у него всё ещё есть влиятельные друзья, приводит издание оценку эксперта. Си пытался проявить «величайшее уважение» к Путину, два лидера присутствовали на мероприятии бок о бок.

Хотя сам Си Цзиньпин в своём выступлении не упомянул конфликт между Израилем и ХАМАС, но министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Израиль «вышел за рамки самообороны» и должен «прекратить групповое наказание» людей в секторе Газа. Израиль в ответ выразил «глубокое разочарование» реакцией Китая. «С точки зрения Израиля, это было 11 сентября или даже хуже», — сказала политолог Гедалия Афтерман, а Китай отнёсся к этому как к рядовому событию.

Любая страна, которая хочет играть роль на Ближнем Востоке, должна иметь «более сбалансированный подход», сказал Амир Лати, генеральный консул Израиля на территории Гонконга. «Мы ожидаем, что страны, особенно те, которые мы считаем дружественными Израилю, будут относиться к этим ужасным преступлениям как к терроризму, и мы были разочарованы некоторыми странами, которые были более двусмысленными в осуждении этих действий», — приводит издание его слова.

По словам российского политолога Алексея Маслова, Китай и Россия воздерживаются от осуждения ХАМАС, поскольку ждут реакции со стороны стран с мусульманским большинством, а не только со стороны крупнейших нефтедобывающих стран на Ближнем Востоке. «Россия присоединится к мнению большинства арабских лидеров», — сказал он, напомнив, что у России есть свои регионы с исламским населением.

Китай — давний союзник Палестины, которую он признал как государство ещё в 1988 году. Но он пытается строить полноценные отношения и с Израилем. Стремясь расширить своё глобальное влияние, Си Цзиньпин пытается представить Китай как потенциального посредника и на Украине, и на Ближнем Востоке — в регионе, где традиционно доминируют США. При этом Китай отмечает, что в отличие от Штатов он не пытается заполнить вакуум на Ближнем Востоке или получить от него прибыль.

В этом году Пекин одержал неожиданную дипломатическую победу, проведя переговоры, на которых Саудовская Аравия и Иран согласились восстановить дипломатические отношения. Си Цзиньпин также активно поддерживал расширение БРИКС, к которой в следующем году присоединятся шесть членов, включая Египет, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

«Очевидно, признавая успехи, достигнутые Китаем в регионе, госсекретарь Энтони Блинкен призвал Пекин использовать своё влияние, чтобы предотвратить распространение войны между Израилем и ХАМАС на другие страны», — пишет автор статьи. Но посол США в Китае выражает сомнение: «Ещё неизвестно, сможет ли Китай быть настоящим посредником, где вы должны говорить правду обеим сторонам. Соединённые Штаты уже давно занимаются такой практической дипломатией, основанной на реализме, но вы не увидите её у китайцев. Поэтому я думаю, что они немного дальше от этих проблем, чем мы». Отношение Пекина к палестинскому вопросу заметно даже по тому, как он освещается в СМИ: гораздо больше внимания китайские масс-медиа уделяли форуму «Один пояс — один путь».

Однако хотя Китай не может конкурировать с США в военной мощи, он может использовать свои отношения с различными игроками в регионе для снижения напряжённости. «Китай имеет хорошие возможности для того, чтобы сыграть свою роль в гуманитарном вопросе, и под этим я имею в виду освобождение гражданских заложников, увезённых в Газу», — говорит политолог Афтерман. По его словам, и Китай, и Россия пытаются сохранить свои возможности на Ближнем Востоке открытыми как можно дольше.