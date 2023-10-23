WP: «лицемерная» политика Байдена на Ближнем Востоке вызывает осуждение мирового сообщества

Балансируя между поддержкой Израиля и попытками сдержать его агрессию, Байден ходит по очень тонкому льду, считает The Washington Post. Кроме того, он демонстрирует «двойные стандарты», осуждая жестокие действия ХАМАС и демонстрируя при этом полную поддержку таких же действий со стороны Израиля. Осуждение такой «лицемерной» политики нарастает как среди других стран, так и внутри США.

Джо Байден ходит по натянутому канату, балансируя между поддержкой Израиля и попытками сдержать его агрессию, сообщает The Washington Post. По мере растущих намерений Израиля начать наземное наступление на ХАМАС Байден вынужден разрываться между демонстрацией полной поддержки ближайшего союзника США на Ближнем Востоке и попыткой заставить израильтян действовать сдержанно, чтобы война не приняла более масштабный характер.

Как отмечает американское издание, ранее Байден неоднократно обещал поддерживать Израиль в его стремлении уничтожить боевиков, контролирующих сектор Газа. Однако чем сильнее и агрессивнее становятся ответные атаки Израиля, тем чаще Белый дом обращает внимание общественности на тяжёлое положение палестинцев и возможные последствия жёсткой реакции Израиля.

В первую очередь давление на Байдена с целью выработки сбалансированного подхода исходит от других государств. Первыми американскую поддержку Израиля осудили арабские лидеры в Египте, Ираке, Иордании и других странах, в столицах которых вспыхнули масштабные акции протеста в связи с кризисом в Газе. К ним присоединились европейские официальные лица, которые призвали израильтян соблюдать международное и гуманитарное право при ответных атаках.

Кроме того, по данным The Washington Post, слова и действия президента США осудили и внутри его страны. Так, член палаты представителей США Ильхан Омар заявила, что администрация Байдена демонстрирует двойные стандарты, когда речь идёт об оценке жизни невинных израильтян и жителей Газы. «Как можно смотреть на одно злодеяние и говорить: «Это неправильно», но при этом наблюдать, как груды тел валятся на землю, а целые кварталы сметаются с лица земли?» — отметила Омар на пресс-конференции. «За последние 10 дней Израиль сбросил больше бомб, чем США сбросили за целый год в Афганистане. Где же ваша гуманность? Где ваше возмущение? Где ваша забота о людях?»

Недовольные действиями администрации, сразу несколько политиков США подали в отставку с момента начала конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что не собираются поддерживать «лицемерную» и «одностороннюю» политику Байдена, которая поощряет жестокие действия Израиля, но осуждает такие же действия со стороны Палестины. По сообщениям западных СМИ, на этой неделе работник Госдепа с 11-летним стажем Джош Пол подал в отставку, назвав действия президента «недальновидными, разрушительными, несправедливыми и противоречащими тем самым ценностям, которые публично отстаивают США».