NYT: лидеры арабских стран обвинили Запад в двойных стандартах

Лидеры и политики разных стран собрались на саммит в Каире, чтобы договориться о снижении напряжённости на Ближнем Востоке. Однако прийти к согласию им не удалось и они не смогли выработать никакого совместного коммюнике, пишет The New York Times. Арабские страны критикуют лицемерие и двойные стандарты Запада, который не хочет в полной мере признавать жертвы среди гражданского населения сектора Газа.

Лидеры, министры иностранных дел и дипломаты десятков арабских, европейских, африканских и других стран собрались в субботу в Каире на саммит, посвящённый ситуации в Палестине, пишет The New York Times. Но после нескольких часов выступлений им было нечего представить на суд публики, «кроме зияющего раскола».

Арабские лидеры критиковали западные страны за их молчание в отношении авиаударов Израиля по палестинскому гражданскому населению в секторе Газа. Так, король Иордании Абдалла II в своём выступлении отметил, что, судя по позиции западных стран, получается, что жизни палестинцев имеют меньшее значение, чем жизни израильтян. «Наша жизнь имеет меньшее значение, чем жизнь других. Применение международного права не является обязательным, а права человека имеют границы — они ограничиваются границами, расами и религиями».

Обычно любой международный саммит должен завершаться совместным коммюнике, с которым смогут согласиться все участники. Но европейские лидеры заранее знали, что они не смогут подписать проект декларации Египта, в котором не упоминается право Израиля на самооборону. Поэтому в итоге никакого совместного заявления не получилось.

Тем не менее высказывания нескольких европейских лидеров показали, что резкое увеличение числа погибших среди гражданского населения и надвигающаяся гуманитарная катастрофа в секторе Газа вызвали некоторый сдвиг в риторике Запада. Хотя западные лидеры снова заявили о праве Израиля на самооборону, они единогласно призвали Израиль действовать в соответствии с международным правом и усилить защиту палестинского гражданского населения. К тому же они отметили, что очень хотели появиться в Каире, чтобы показать своим арабским партнёрам, что переживают за гражданское население Палестины.

«В большей части мусульманского мира реакция Запада вызвала критику за лицемерие и двойные стандарты», — отмечает автор статьи. Удары Израиля они считают законными, тогда как подобные действия России на Украине они называли «военными преступлениями». И на саммите в Каире каждый лидер арабских стран высказывал возмущение этими двойными стандартами и оплакивал тысячи палестинских мирных жителей, погибших в результате авиаударов Израиля. «В любом другом месте нападение на гражданскую инфраструктуру и намеренное лишение всего населения продовольствия, воды и предметов первой необходимости было бы подвергнуто осуждению», — заявил король Иордании Абдалла.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подлила масла в огонь этих обвинений, допустив несколько ошибок во время своего правления, отмечает автор статьи. Так, например, один из её комиссаров заявил, что ЕС приостановит помощь Газе после терактов ХАМАС 7 октября. И на саммит в Каир она не поехала, отправив одного из заместителей.

Но в последнее время европейские лидеры стараются сменить риторику. Так, премьер-министр Греции напомнил: «Коллективные наказания запрещены законами войны». Он отметил, что «тотальная осада запрещена международными законами». Кроме того, каждый западный чиновник на саммите упомянул о необходимости обеспечить постоянный приток гуманитарной помощи в Газу, а некоторые пообещали увеличить объём помощи.

Выросла критика фон дер Ляйен и внутри ЕС, отмечает The New York Times. Так, около 850 сотрудников Еврокомиссии написали ей письмо, в котором обвинили её в политике двойных стандартов, а также в том, что Еврокомиссия «развязала руки» Израилю для совершения военных преступлений в Газе.