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Fox News: общий пакет помощи на Украину, Израиль и США — как Байден пытается избежать отказа конгресса

Материал представлен в переводе ИноТВ
План Байдена выделить деньги одновременно на Украину, Израиль и собственную южную границу — это «неправильный подход», уверен кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. В интервью Fox News он объяснил, что, скидывая все проблемы в один пакет помощи, Байден старается избежать обсуждения каждого из этих вопросов в отдельности — в таком случае они могут быть не поддержаны конгрессом.

Что касается финансирования, президент хочет, чтобы конгресс выделил 110 миллиардов долларов — в основном на Украину, немного на Израиль и немного на нашу границу. Одобряете ли вы такое финансирование? 

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Я считаю, что это неправильный подход. Смешивать вопросы об Украине, об Израиле и добавлять туда другие проблемы — это, по сути, способ избежать обсуждения каждого из этих вопросов в отдельности. Исходя из принципиальных соображений, мы должны вести в конгрессе отдельные дебаты по каждой из этих проблем. И это делается для того, чтобы избежать обсуждения. Я припоминаю подобное: кое-кто возвращается во времена 11 сентября, после 11 сентября. В Ираке и Афганистане мы совершили одни из наших худших ошибок, потому что не смогли по существу обсудить каждую из этих войн. Я не хочу совершить такую же ошибку сейчас, а подход Байдена ведёт нас именно к этому.

Вы только что употребили слово «избежать». Эту администрацию обвиняют в том, что она избегает Ирана на протяжении всего этого хаоса, за которым мы наблюдаем последние две недели. Что бы вы сказали Ирану прямо сейчас, за 15 секунд?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Разоружение их ядерного потенциала является обязательным пунктом. Им необходимо отступить. И я думаю, что мы в США должны предельно ясно донести: у нас с Израилем есть общая жизненно важная цель — сделать так, чтобы Иран никогда не стал обладателем ядерного оружия и не занимался обострением этого конфликта. Мы должны показать, что мы настроены серьёзно. И я думаю, что, со своей стороны, Соединённые Штаты также должны вести себя рационально — необходимо прекратить любые дискуссии с Саудовской Аравией о передаче ядерных технологий. Возможно, это была наша ошибка, но давайте добиваться нераспространения ядерного оружия на всём Ближнем Востоке. В этом бы заключалась моя главная цель.

Дата выхода в эфир 21 октября 2023 года.

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Fox News США Северная Америка
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