Украина получила гораздо больше любой другой страны — CNN подсчитал объёмы помощи, выделяемой Вашингтоном

Киев с начала украинского конфликта получил гораздо больше помощи со стороны США, чем любая другая страна, в том числе Израиль, сообщает CNN. При этом, согласно недавнему опросу, большинство американцев уже выступают против дальнейшей финансовой поддержки Украины.

С тех пор как Россия в начале 2022 года ввела войска на Украину, США отправляли туда танки, ракеты, артиллерию, вертолёты, беспилотники, системы противоракетной обороны, военный транспорт, радары, множество вооружений и техники для пехоты и прочее.



В целом США предоставили Украине помощь на сумму более 75 миллиардов долларов. И военные расходы — вот эта вот часть — составляют значительно больше половины этой суммы. Это гораздо, гораздо больше того, что отправляют США любой другой стране. Из-за этого американские пожертвования Израилю, которые в 2021 году были в стандартном диапазоне от 3 до 4 миллиардов долларов, выглядят совершенно незначительными. Лора.



ЛОРА КОУТС, ВЕДУЩАЯ CNN: Ничего себе! Один лишь расклад по этим данным просто поражает. И разница тут существенная. По-моему, у нас недавно проводился опрос CNN о том, что на самом деле думают американцы по описанному вами вопросу. Давайте начнём с Израиля, что показали эти опросы?



Да, если посмотреть на симпатии американцев к Израилю, то прямо сейчас они действительно на подъёме. Поэтому можно было бы ожидать сильной поддержки для этого относительно скромного объёма помощи Израилю. Но цифры вырисовывают более безрадостную картину.



35 процентов американцев называют текущий объём помощи более или менее адекватным. 15 процентов называют его чересчур большим, 14 процентов — чересчур маленьким. И 36 процентов — самая крупная группа в этом опросе — заявили, что они не уверены.



Тут есть одно интересное примечание, в котором указывается, что республиканцы и те, кто внимательно следит за новостями, чаще высказывались в поддержку текущего уровня помощи. Лора.



ЛОРА КОУТС: А что насчёт финансирования Украины? Есть ли опросы по этой теме?



Да. У нас есть один от августа этого года. В этом случае наблюдается серьёзнейшее падение по сравнению с первыми днями конфликта, когда подавляющее большинство американцев выступали за помощь Украине. Возможно, из-за длительности этого конфликта или из-за огромного количества отправленных туда денег 55 процентов американцев — вот эта цифра — говорят, что никакого дополнительного финансирования Украины быть не должно. А 45 процентов заявили, что деньги должны и дальше туда направляться.



В этом случае республиканцы говорят, что на Украину потрачено уже достаточно денег. Они активно выступают против дополнительных расходов. А демократы твёрдо поддерживают выделение дополнительных средств на борьбу с русскими. Если сложить все эти данные воедино и учесть также волнения на Капитолийском холме, то можно увидеть, с чем столкнулся президент Байден, когда выступал сегодня вечером со своей речью, и с чем ему предстоит столкнуться в ближайшие дни.



Дата публикации 19 октября 2023 года.