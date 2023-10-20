Kim Iversen: Байден собирается передать Киеву ещё $60 млрд, хотя украинцы уже истощены
Крошечные голубые пятнышки на карте — это контрнаступления Украины. Их количество минимально. Им не удаётся ничего добиться. Именно поэтому Байден хочет отправить им 60 миллиардов долларов.
Но нам на самом деле следует задаться вопросом: реалистично ли это на данный момент? Мы видели, что может сделать Украина: они истощены, эти люди до сих пор воюют, они призвали всех граждан, кого только можно призвать.
Поэтому если НАТО не отправит туда свои войска, чтобы воевать с Россией и вытеснить её обратно, то, вероятно, именно так будет выглядеть карта ещё долгое время.
Сейчас защитники украинской стороны — люди, которые всё ещё выступают за продолжение борьбы и за предоставление всех этих денег Украине, — говорят: «Нет, если мы остановимся, то эти красные линии пойдут дальше вглубь Украины». Это закономерный довод.
Единственное, что мы можем сделать, — провести мирные переговоры и надеяться на то, что обе стороны действительно будут придерживаться мирного соглашения. Но никаких гарантий нет. Никогда нельзя гарантировать, что стороны будут соблюдать мирное соглашение. Единственное, что вы можете сделать, — это попытаться. Вы определённо можете попытаться. И у вас в соглашение могут быть прописаны некоторые последствия на случай, если одна из сторон решит нарушить соглашение и продолжить враждебные действия.
Разумеется, там, возможно, будут некие маргинальные группировки, фракции или что-то в этом роде, которые могут взбунтоваться и спровоцировать насилие. Такое может произойти. Но, в общем и целом, если украинское правительство и российское правительство сложат оружие и достигнут мирного соглашения, то это лучшее, чего мы можем добиться.
Мы не можем предсказать будущее. И нам, разумеется, не стоит пытаться относиться к этому как к мнению меньшинства, когда говорят: «Ну, знаете, я уверен, что Россия просто продолжит двигать эту линию. Они продолжат вводить свои войска. Поэтому нам просто придётся с ними воевать». Мы не можем предсказать будущее. И на самом деле никто из нас на это не способен.
Однако мы сейчас собираемся отправить туда дополнительные деньги, и это будет происходить бесконечно, поскольку эти красные линии не будут двигаться назад. И что нам с этим делать? Почему мы не призываем к мирному соглашению? Почему мы сейчас не садимся за стол с Россией и не говорим: «Хорошо, давайте прекратим бои. Вы получили территорию, которая у вас есть. Мы не возьмём Украину в НАТО. Она останется нейтральной страной. Давайте пойдём на уступки?»
На мой взгляд, это стало бы более реалистичным и уместным решением. Но удачи с этим! Ничего подобного не происходит. Байден только что объявил о дополнительных $60 млрд для Украины.
Дата публикации 20 октября 2023 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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