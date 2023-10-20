Kim Iversen: Байден собирается передать Киеву ещё $60 млрд, хотя украинцы уже истощены

Контрнаступление Киева не приносит никаких результатов, именно поэтому Джо Байден хочет отправить на Украину $60 млрд, считает ведущая YouTube-канала Kim Iversen Ким Иверсен. Однако, по её мнению, эти деньги ничего не изменят, поскольку украинцы уже истощены, а украинские власти призвали на службу всех, кого только можно призвать.

Давайте вновь посмотрим на карту. Линии фронта не меняются. Россия контролирует всё, что она контролировала последний год. Она определённо всё ещё контролирует Донбасс и Крым*. Тут, похоже, нет никаких изменений.



Крошечные голубые пятнышки на карте — это контрнаступления Украины. Их количество минимально. Им не удаётся ничего добиться. Именно поэтому Байден хочет отправить им 60 миллиардов долларов.



Но нам на самом деле следует задаться вопросом: реалистично ли это на данный момент? Мы видели, что может сделать Украина: они истощены, эти люди до сих пор воюют, они призвали всех граждан, кого только можно призвать.



Поэтому если НАТО не отправит туда свои войска, чтобы воевать с Россией и вытеснить её обратно, то, вероятно, именно так будет выглядеть карта ещё долгое время.



Сейчас защитники украинской стороны — люди, которые всё ещё выступают за продолжение борьбы и за предоставление всех этих денег Украине, — говорят: «Нет, если мы остановимся, то эти красные линии пойдут дальше вглубь Украины». Это закономерный довод.



Единственное, что мы можем сделать, — провести мирные переговоры и надеяться на то, что обе стороны действительно будут придерживаться мирного соглашения. Но никаких гарантий нет. Никогда нельзя гарантировать, что стороны будут соблюдать мирное соглашение. Единственное, что вы можете сделать, — это попытаться. Вы определённо можете попытаться. И у вас в соглашение могут быть прописаны некоторые последствия на случай, если одна из сторон решит нарушить соглашение и продолжить враждебные действия.



Разумеется, там, возможно, будут некие маргинальные группировки, фракции или что-то в этом роде, которые могут взбунтоваться и спровоцировать насилие. Такое может произойти. Но, в общем и целом, если украинское правительство и российское правительство сложат оружие и достигнут мирного соглашения, то это лучшее, чего мы можем добиться.



Мы не можем предсказать будущее. И нам, разумеется, не стоит пытаться относиться к этому как к мнению меньшинства, когда говорят: «Ну, знаете, я уверен, что Россия просто продолжит двигать эту линию. Они продолжат вводить свои войска. Поэтому нам просто придётся с ними воевать». Мы не можем предсказать будущее. И на самом деле никто из нас на это не способен.



Однако мы сейчас собираемся отправить туда дополнительные деньги, и это будет происходить бесконечно, поскольку эти красные линии не будут двигаться назад. И что нам с этим делать? Почему мы не призываем к мирному соглашению? Почему мы сейчас не садимся за стол с Россией и не говорим: «Хорошо, давайте прекратим бои. Вы получили территорию, которая у вас есть. Мы не возьмём Украину в НАТО. Она останется нейтральной страной. Давайте пойдём на уступки?»



На мой взгляд, это стало бы более реалистичным и уместным решением. Но удачи с этим! Ничего подобного не происходит. Байден только что объявил о дополнительных $60 млрд для Украины.



Дата публикации 20 октября 2023 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

