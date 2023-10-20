Демилитаризация, нейтралитет и отказ от территорий — французский экономист назвал лучшие условия мира для Украины

Огромное число потерь в украинском конфликте заставляет всё активнее призывать к его окончанию путём переговоров, пишет в статье для Front Populaire французский экономист Жак Сапир. При этом он предлагает Киеву ориентироваться на опыт советско-финской войны и отказаться от территорий, вооружений и членства в западных блоках ради сохранения суверенитета и возможности экономического развития.

В западной прессе начинают звучать голоса, призывающие к прекращению огня, если не к миру на Украине, отмечает в статье для Front Populaire французский экономист Жак Сапир. Учитывая масштабы человеческих и материальных бедствий, крайне важно, чтобы эти голоса набирали силу, отмечает автор.

Тем не менее идея мирных переговоров всё ещё кажется неприемлемой обеим сторонам конфликта. Чтобы выйти из тупика, Сапир предлагает вдохновляться примером Финляндии после окончания Зимней войны 1940 года с СССР и Второй мировой войны. Как напоминает автор статьи, тогда скандинавской стране пришлось смириться с территориальными потерями, однако взамен она смогла сохранить суверенитет и обеспечить себе экономическое процветание.

Сапир предрекает Украине похожее будущее в случае соблюдения нескольких условий. Во-первых, она должна отказаться от территорий, в настоящее время находящихся под контролем России. Во-вторых, страна должна стать нейтральной, другими словами, отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Использование русского языка наравне с украинским должно быть закреплено в Конституции. Наконец, Киев должен пройти через ограниченную форму демилитаризации, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне между Украиной, Германией, Францией и Польшей.

«Эти положения трудно принять националистической фракции нынешней власти в Украине. Но какой другой вариант возможен? Бесконечное продолжение войны с постоянно растущим числом погибших?» — замечает Сапир. По его словам, последний вариант становится всё менее вероятным с каждым днём, поскольку резервы НАТО были исчерпаны поставками в 2022-м и 2023 году, и в настоящее время в странах-донорах ощущается «усталость» от помощи Киеву.

По мнению специалиста, к переговорам России с Украиной, направленным на достижение стабильного прекращения боевых действий, следует добавить военные переговоры между Россией и НАТО. Это должно привести к заключению нового договора о безопасности в Европе с ограничениями на размещение оружия с обеих сторон. Между Россией и ЕС или ключевыми странами ЕС (Германией, Францией, Италией, Польшей) должны быть проведены политические переговоры, чтобы пересмотреть приемлемые отношения в соответствии с международным правом. Это повлечёт за собой отмену определённых санкций и возобновление экономических, культурных и социальных отношений, считает экономист.

Как подчёркивает Сапир, конфликт на Украине — «это, пожалуй, самый серьёзный кризис со времён окончания холодной войны». Его эффективное решение не может быть достигнуто простым прекращением огня и «замораживанием» военных действий. «Чем быстрее правящие элиты в Европе осознают это, тем лучше для них», — предупреждает эксперт.