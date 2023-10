Democracy Now: американская пацифистка призвала демократов не разжигать украинский конфликт и заняться переговорами

Находящиеся у власти в США демократы должны прекратить подпитывать военные действия на Украине и искать дипломатическое решение, заявила в интервью Democracy Now основательница женской антивоенной организации CodePink Медея Бенджамин. По её убеждению, этот конфликт не имеет военного решения и идёт на пользу исключительно оружейным компаниям.

МЕДЕЯ БЕНДЖАМИН, основательница организации CodePink: Мы должны сойти с этого колеса военного безумия, идущего на пользу только оружейным компаниям и приносящего ужас, страдания, смерть и разрушения людям, ставшим жертвами милитаризма.

Мы как прогрессисты должны объединиться и сказать демократам, таким как Берни Сандерс, как члены «Команды»: «В глубине души вы знаете (мы же читали собственные слова Берни Сандерса прямо перед началом украинского конфликта), что нужны переговоры.

У этого кризиса нет военного решения. И мне кажется, я могу сказать всем прогрессистам — и я рада возможности поговорить об этом в вашем эфире, Барбара: думаю, в глубине души вы знаете, что нам необходимо найти дипломатическое решение этого кризиса.

Что касается Украины, из документов Пентагона и недавнего контрнаступления мы увидели, что украинцы не «выигрывают» в этом конфликте. Они теряют так много солдат, мирных жителей. Поэтому мы и создали эту коалицию под названием «Мир на Украине», чтобы объединить различные группы, начиная с Veterans for Peace, World Beyond War, заканчивая Progressive Democrats of America и DSA International, чтобы создать в США общественное движение, вынудить демократов объединиться с правым крылом Республиканской партии, которая говорит: «Хватит — значит хватит. Хватит финансировать и подпитывать эту войну. Давайте найдём решение».

Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.