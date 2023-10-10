Бельгийский политик: европейским лидерам следует готовиться к переговорам по Украине, а не разжигать конфликт

Конфликт на Украине грозит перекинуться на европейскую территорию, поэтому в интересах европейцев заставить своих политиков урегулировать его, заявил в эфире радиостанции France Culture бельгийский политик-социалист Пьер Галанд. При этом, по мнению эксперта, европейские политики должны готовиться к переговорам и прорабатывать пути достижения компромисса между сторонами, а не стремиться к победе Киева на поле боя.

Франция и Германия не выполнили свои обязательства по проведению переговоров, которые позволили бы избежать конфликта на Украине, и не обеспечили выполнение Минских соглашений, заявил в эфире радио France Culture бельгийский политик-социалист и антивоенный активист Пьер Галанд. Другую причину обострения напряжённости на Украине он видит в непрекращающемся строительстве военных баз НАТО вокруг России.

Как отмечает эксперт, значение Украины для отношений между Россией и Западом сегодня замалчивается. При этом ещё 20 лет назад европейские политики считали Украину проблемой, требующей решения. И если одни видели её нейтральным мостом между Востоком и Западом, другие усматривали в происходящих в стране процессах возможность «свести счёты с русскими».

Разрастание конфликта грозит перенести его на территорию Европы, предупреждает Галанд. «Мы не можем согласиться на это. Мы должны собраться и выступить против уже сейчас, чтобы предупредить эту абсолютную опасность, которая заключается в начале третьей мировой войны», — настаивает политик. На его взгляд, европейцы способны и должны вынудить руководителей своих стран перестать мыслить категориями войны и поставок оружия Киеву. «Где те, кто готовится к переговорам? Ведь все войны всегда заканчиваются переговорами и компромиссом», — напоминает эксперт.

Выход из конфликта, по мнению Галанда, зависит отчасти от европейцев, во многом — от Владимира Путина и в огромной степени — от США. При этом западные политики должны предоставить гарантии безопасности как Киеву, так и Москве, считает политик. По его мнению, Крым в результате достигнутого соглашения должен остаться частью России.

Галанд убеждён, что разговоры о необходимости ведения боевых действий до момента, когда Зеленский сможет отвоевать все потерянные территории, непродуктивны. «Он (Зеленский. — ИноТВ) на это не способен, и он ничего для этого не сделал», — подчёркивает специалист.