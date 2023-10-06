Обозреватель Guardian: Байдену пора переосмыслить позицию и прекратить поддерживать требования Киева в отношении Крыма

Конгресс США на прошлой неделе отказался одобрить новый пакет помощи Украине на сумму $6 млрд. Это говорит о том, что оказание безусловной помощи Киеву «столько, сколько потребуется», как заявляет президент Джо Байден, фактически уже на пределе, пишет Стивен Вертхайм на страницах The Guardian. По его мнению, Вашингтон должен переосмыслить свою политику, признав, что требования Украины относительно Крыма и ряда других территорий являются невыполнимыми, и максимально активизировать дипломатические усилия вместо военной поддержки.

Пытаясь избежать приостановки работы правительства, конгресс США на прошлой неделе отказался одобрить новый пакет помощи Украине на сумму $6 млрд. При этом почти половина республиканцев в палате представителей также проголосовала за то, чтобы исключить финансирование Украины из законопроекта о военных расходах. Всё это явно говорит о том, что оказание безусловной помощи Киеву «столько, сколько потребуется», как заявляет президент США Джо Байден, фактически уже на пределе, пишет в статье для The Guardian Стивен Вертхайм, лектор Йельской юридической школы и старший научный сотрудник Американской программы госуправления Фонда Карнеги.



По его оценкам, конфликт на Украине перешёл в новую фазу, поэтому для Байдена настало время решающего выбора: он должен переосмыслить позицию США с учётом нынешних реалий. Республиканцы взбунтовались из-за того, что долгожданное контрнаступление украинских сил, на которое возлагались большие надежды, за несколько месяцев так и не принесло ощутимых результатов. Фактически в этом году Россия лидирует в территориальных вопросах, даже несмотря на огромное количество современного вооружения, которое США и Европа отправили Киеву, подчёркивает автор.



Эта новая фаза требует от американской администрации применить новое мышление, говорится в статье. Необходимо понимать, что поддержка со стороны Вашингтона, который является крупнейшим международным покровителем Киева, не может быть безусловно гарантирована в ближайшем будущем — не говоря уже о том, если на выборах в следующем году вдруг вновь сможет победить Дональд Трамп.



Наверняка у администрации Байдена при поддержке союзников ещё появится искушение удвоить подход, который они выбрали в последнее время: по-прежнему обещать вооружать Киев «столько, сколько потребуется» и критиковать всех оппонентов такой позиции, называя их всех экстремистами и обвиняя в симпатиях к Путину, отмечает автор. Однако на фоне отсутствия реального прогресса на поле боя этот подход уже достиг своих пределов, в то время как Украина продолжает всё более резко требовать помощи на неопределённый срок. Это лишь затягивает конфликт и не приносит никаких результатов, подчёркивается в статье.



Вашингтону пора осознать, что нынешние цели могут оказаться недостижимыми — а если миссия так и не будет выполнена, то появится всё больше аргументов наподобие тех, которые побудили самого Байдена отдать приказ о выводе американских сил из Афганистана в 2021 году, предупреждает автор. Придётся руководствоваться логикой о том, что лучше смириться с болезненными потерями, чем продолжать нести ещё более масштабные потери.



И хотя Украина — это не Афганистан, но чтобы сохранить поддержку американцев, Байдену необходимо выдвинуть обновлённую стратегию, начиная с более определённых и достижимых целей, которые внушали бы больше доверия, говорится в статье. Байден должен ясно дать понять, что США будут продолжать защитать суверенную независимость Украины, но при этом её территориальные притязания должны более тщательно взвешиваться, учитывая ограниченность ресурсов, вероятные человеческие жертвы и риск эскалации, уверен автор.



Вашингтон больше не может соглашаться с любыми территориальным претензиями, которые выдвигает правительство Украины, подчёркивается в статье. В настоящее время Киев настаивает, что должен восстановить границы Украины по состоянию на 1991 год. Однако такая перспектива выглядит крайне маловероятной, хотя защита украинского суверенитета имеет большое значение, учитывая близость территории НАТО. В то же время Байден должен признать, что ни одна из этих целей не требует от США поддерживать попытки Украины выдвинуть притязания на Крым* и другие территории на востоке до того, как начать переговоры, отмечает автор.



«Такой результат, если он вообще когда-либо осуществим с военной точки зрения, потребует огромных человеческих жертв и финансовых затрат», — говорится в статье. Администрация Байдена должна исключить такие максималистские варианты и начать добиваться прекращения военных действий, принимая дипломатические шаги с целью возобновления мирных переговоров — причём делать это «так же энергично, как она вооружает Украину», рекомендует автор.



Важно учитывать, что для достижения успеха любой дипломатии ещё потребуется время, о чём свидетельствует история — от перемирия, положившего конец корейской войне, до ядерного соглашения с Ираном. И хотя дипломатические усилия вряд ли принесут мгновенные результаты, однако они покажут всему миру, что Байден серьёзно настроен положить конец конфликту и делает всё возможное, чтобы избежать дальнейших рисков эскалации и финансовых затрат, поясняется в статье.



Кроме того, Байден должен напомнить европейским союзникам, что они тоже взяли на себя существенные обязательства по оказанию помощи — и призвать их более активно поддерживать Киев, а также взять на себя ведущую роль в обеспечении европейской безопасности в более широком смысле, уверен автор: «Ставки в этом конфликте выше для европейцев, чем для американцев, поэтому для европейских правительств было бы благоразумным учитывать и возможность того, что США прекратят оказывать поддержку».



Когда Байден вместо этого призывает оказать помощь Украине лишь на том основании, что американцы — это «незаменимая нация в мире», как он недавно вновь заявил, это подразумевает, что США должны нести на своих плечах практически любое бремя, причём продолжать делать это вечно, констатирует автор. По его мнению, гораздо более эффективно будет оказывать давление на европейские государства, чтобы они взяли на себя ответственность за защиту безопасности своего собственного региона, пока США заняты внутренними проблемами и вопросами безопасности в Азии.



По мере того как украинский конфликт затягивается, официальная риторика продолжает становиться всё более резкой, однако внутренняя поддержка всё больше слабеет. И вопросы продолжения помощи Украине со временем неизбежно станут ещё более спорными, предупреждает автор. По его мнению, переосмысление стратегии и принятие более достижимых целей будет иметь важное политическое значение — ведь многие республиканцы, которые недавно голосовали против последнего пакета помощи, высказывались за предыдущие расходы, и возможно, что в будущем они захотят снова помочь Украине.



В частности, даже те 29 членов конгресса, которые в прошлом месяце в открытом письме пообещали выступить против выделения дальнейшей помощи, сосредоточили внимание на недостатках стратегии США. В своём письме они публично отказались от обязательства поддерживать войну на Украине, которая «имеет неопределённый характер и базируется на неясной стратегии, направленной на достижение цели, которая ещё не была сформулирована перед общественностью или конгрессом», отмечается в статье.



Байден должен ответить на все эти опасения, переосмыслив ситуацию и выдвинув новый подход, уверен автор. Это помогло бы «изолировать партийных критиков от принципиальных и поставить военные усилия на устойчивую основу», говорится в статье: «Ничто не может быть более опасным для Украины, чем позволять откровенным противникам оказания помощи выглядеть меньшим из двух зол и выступать в роли защитников интересов американцев».



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).