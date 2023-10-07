Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: хаос в Конгрессе США грозит подорвать западную коалицию сторонников Украины

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Победа «антиамериканского» политика Роберта Фицо на выборах в Словакии стала для Украины плохой новостью, а недавние события в США — ещё худшей, пишет Süddeutsche Zeitung. Последствия хаоса в Конгрессе США грозят подорвать всю западную коалицию сторонников Украины: они не в состоянии компенсировать сокращение американских поставок оружия и боеприпасов, от которых полностью зависит Украина. В случае отказа США от поддержки Украины Россия, с самого начала конфликта полагавшаяся на усталость Запада, «добьётся своей цели».
SZ: хаос в Конгрессе США грозит подорвать западную коалицию сторонников Украины
AP

В одном из своих последних видеобращений Владимир Зеленский хвалит действия украинских войск, выражает гордость за шестерых солдат, которых он наградил за особые заслуги, а затем меняет тему. Он подходит к самому чувствительному для Украины вопросу. В ближайшие недели он собирается очень «активно» разговаривать с партнёрами, чтобы военнослужащие смогли получать больше оружия и боеприпасов. Не совсем понятно, кому адресовано сообщение: партнёрам, которых Зеленский благодарит ещё раз, или украинцам, которые, по правде говоря, не понимают, в какой степени они могут полагаться на своих союзников. Победа «антиамериканского» экс-премьер-министра Роберта Фицо на выборах в Словакии стала для Украины плохой новостью, а недавние события в США — ещё худшей, пишет Süddeutsche Zeitung.

Компромисс в Конгрессе, который предотвратил приостановку работы правительства США, но при этом помешал выделению новой помощи Украине, вызывал серьёзную тревогу в Киеве. А хаос, последовавший за отставкой спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, сделал ситуацию ещё более угрожающей с точки зрения Украины. Она зависит от постоянных поставок оружия и боеприпасов из США, которые теперь вызывают всё больше сомнений. Последствия могут быть серьёзными для всей западной коалиции сторонников Украины. Хотя другие страны, в первую очередь Германия, также вносят значимый вклад в обороноспособность Украины, но без участия США, ведущей страны, «поддержка рухнет». В таком случае Россия «добьётся своей цели». С самого начала конфликта она «полагалась на усталость Запада», отмечает издание.
 
Зная о разрушительных последствиях событий в Конгрессе, во вторник — ещё до смещения Маккарти — президент США Джо Байден связался с ключевыми сторонниками Украины. На телефонную конференцию были приглашены канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, главы государств и правительств других стран G7, а также президенты Польши и Румынии. Байден подтвердил готовность США поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо, чтобы она могла защищать свой суверенитет и территориальную целостность», говорится в сообщении Белого дома.
 
Итак, его послание было двойным. Байден пытался развеять опасения, что США больше не смогут выполнять свои обязательства. Однако он также хотел — на фоне раздражения в Вашингтоне — призвать союзников внести свой вклад. «В центре беседы была твёрдая убеждённость всех участников в том, что они будут поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — заявили в ведомстве федерального канцлера Германии вскоре после телефонного разговора. Правительство Германии считает, что его возможности по оказанию помощи Киеву почти исчерпаны и что оно не в состоянии компенсировать сокращение помощи США, подчёркивает издание.
 
После того как обе палаты Конгресса приняли проект временного финансирования правительства, Байден опроверг опасения по поводу того, что поток американского оружия и боеприпасов в Украину может иссякнуть. Он ясно дал понять: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана». Однако он также признал: «Время — не наш друг». На какое-то время поставки обеспечены, однако затем Конгрессу «придётся действовать».
 
Во всяком случае, канцлер Германии Олаф Шольц в среду вечером выразил уверенность, что США продолжат оказывать Украине поддержку. Он отметил, что в Конгрессе за это выступает широкое большинство, как среди демократов, так и среди республиканцев. Байден чётко дал понять, что Украина может полагаться на США, заявил Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Берлине.
 
Что касается Словакии, то в Берлине пока относительно спокойно. В ходе своей предвыборной кампании Фицо заявил, что больше не поставит Украине «ни одного патрона». Особенно важным для поддержки Украины остаётся ремонтный комплекс в окрестностях города Михаловце, недалеко от границы. Построенный немецким оружейным концерном Kraus-Maffei Wegmann, он обслуживает такие системы вооружения, как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars II и зенитные самоходные установки Gepard. Центр способен вмещать до шести машин одновременно. Основой его деятельности является соглашение между правительствами Словакии и Германии.
 
Однако, как и в случае с гаубицами, заказанными Украиной в Словакии, неясно, откажется ли Фицо от рабочих мест и столь необходимой прибыли. Если он собирается стать главой правительства, то ему придётся полагаться и на другие партии. Некоторые из его потенциальных партнёров по коалиции относятся к Украине гораздо более дружелюбно. Кроме того, в Румынии и Польше есть другие ремонтные комплексы, которые могли бы взять на себя выполнение этих задач, передаёт Süddeutsche Zeitung.
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Süddeutsche Zeitung Германия Европа
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