«Усложнит поддержку Украины» — Economist o позорном смещении Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей

Позорное смещение Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей усложнит поддержку Киева, считает The Economist. Хаос и интриги, которые ждут теперь нижнюю палату конгресса, будут увлекательными, но вряд ли принесут утешение украинцам, которые полагаются на американскую мощь и щедрость, говорится в статье.

Пребывание Кевина Маккарти на посту спикера палаты представителей закончилось так же, как и началось: крайне унизительно, пишет The Economist. Члены нижней палаты конгресса США впервые в американской истории отстранили от должности своего лидера.



Несмотря на поддержку 210 из 221 республиканцев-конгрессменов, восемь радикальных членов этой партии объединились с 208 демократами, чтобы снять Маккарти с занимаемой должности. Вскоре после этого бывший спикер заявил, что не будет пытаться вернуть себе этот пост.



Ближайшие недели, вероятно, будут хаотичными, и результаты этого сбоя в работе конгресса отзовутся далеко за пределами Капитолийского холма.



Позорное смещение, казалось, начало маячить на горизонте, как только Маккарти с 15-й попытки был избран на пост спикера в январе этого года. В рамках соглашения с недовольными республиканцами Маккарти согласился на то, что любой конгрессмен в любое время и на любом основании может объявить голосование за его отстранение.



Недавняя сделка Маккарти с демократами во избежание приостановки работы правительства США побудила конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца пойти на крайние меры и объявить голосование об отставке спикера палаты представителей. Теперь временным спикером назначен Патрик Макгенри.



Между тем у тех, кто находится за пределами Соединённых Штатов, наибольшую озабоченность вызывает вопрос о помощи Украине, которая не была включена в соглашение о государственном финансировании правительства США, чтобы успокоить таким образом радикально настроенных республиканцев. Как полагает издание, смещение Маккарти усложнит поддержку Киева.



Сторонники Украины в конгрессе, составляющие явное большинство в обеих палатах, настаивают на голосовании, которое гарантировало бы финансирование Киева на время предвыборной гонки 2024 года. Однако «протащить эту законодательную иглу» может быть даже сложнее, чем избежать остановки работы американского правительства, отмечает издание.



Хаос и интриги, которые ждут теперь палату представителей, будут увлекательными, но вряд ли принесут утешение американцам, которые хотят, чтобы их правительство продолжало работать, или украинцам, которые полагаются на американскую мощь и щедрость, пишет The Economist.