Reuters: в США остаётся всё меньше людей, готовых помогать Украине оружием — и дело не только в республиканцах

Доля граждан США, считающих, что Вашингтону следует оказывать военную помощь Украине, продолжает сокращаться, передаёт Reuters со ссылкой на свежий соцопрос. По информации агентства, это сокращение наблюдается не только среди сторонников Республиканской партии, но и среди демократов, которые ранее последовательно выступали за спонсирование военных усилий Киева.

Среди сторонников обеих главных партий США становится всё меньше людей, выступающих за оказание военной помощи Украине, констатирует Reuters. По информации агентства, об этом свидетельствует исследование общественного мнения, проведённое по заказу Reuters компанией Ipsos.

Как пишет сайт агентства, опрос, который длился два дня и завершился в среду, показал, что с утверждением о том, что Вашингтону «следует обеспечивать Украину оружием» согласны лишь 41% респондентов и не согласны 35%, тогда как остальные затруднились ответить. При этом по результатам аналогичного исследования в мае нынешнего года доли опрошенных, согласных и не согласных с тем же тезисом, составили 46% и 29% соответственно, подчёркивает корреспондент агентства.

По информации Reuters, сокращение уровня поддержки спонсирования Украины обусловлено главным образом тем, как меняется отношение к Киеву среди демократов: тогда как в мае за оказание военной помощи стране выступали 61% респондентов, поддерживающих Демократическую партию, теперь таких осталось 52%. Среди избирателей, голосующих за республиканцев, поддержка за этот период также упала, но не так сильно — с 39 до 35%. С утверждением о том, что проблемы Украины — «это не нашего ума дело, и вмешиваться нам в них не следует», на сегодняшний день соглашаются около 34% сторонников Демократической партии и около 56% — Республиканской.

Новое исследование Ipsos и Reuters проводилось на фоне ожесточённых споров в конгрессе США, где до сих пор идёт обсуждение запроса президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования в пользу Украины объёмом $24 млрд, из которых $17 млрд предполагается пустить на военную помощь, говорится в материале Reuters.

Как напоминает агентство, с февраля 2022 года Вашингтон успел выделить на закупку для Украины десятков танков, тысяч ракет и миллионов снарядов в общей сложности $44 млрд.