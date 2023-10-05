Bloomberg: поддержка Украины Америкой теперь зависит от того, кого изберут спикером Палаты представителей

Отстранение Кевина Маккарти от должности спикера Палаты представителей дало возможность сторонникам жёсткой линии у республиканцев затормозить очередную поставку помощи Киеву, сообщает Bloomberg. Теперь судьба финансирования Украины во многом зависит от следующего спикера, а тревога союзников Киева по поводу ослабевающей поддержки военных действий со стороны США пока только усиливается.

Финансирование Украины со стороны США столкнулось с новым препятствием в Конгрессе, сообщает информационное агентство Bloomberg. Отстранение Кевина Маккарти от должности спикера Палаты представителей дало возможность сторонникам жёсткой линии у республиканцев затормозить очередную поставку помощи Киеву.

Судьба американской помощи Украине в её борьбе с российскими войсками теперь во многом зависит от следующего спикера, которому придётся прокладывать курс в партии, резко разделившейся по этому вопросу. Республиканцы планируют провести выборы спикера 11 октября, и, скорее всего, на это время вся законодательная деятельность будет приостановлена.

Помощь Украине в её борьбе с российскими войсками по-прежнему пользуется широкой поддержкой в Конгрессе. Некоторые из тех, кто упоминается в качестве возможных спикеров, включая лидера большинства Палаты представителей Стива Скэлиса, на прошлой неделе проголосовали за законопроект о финансировании Украины в размере $300 млн.

Однако другие претенденты на пост спикера, например председатель судебной палаты Джим Джордан, проголосовали против. В четверг Джордан заявил, что в случае избрания спикером он будет блокировать выделение новой помощи Украине.

Лидер сторонников жёсткой линии Республиканской партии, сместивших Маккарти во вторник, представитель Мэтт Гетц подчеркнул, что большинство республиканцев Палаты представителей проголосовали против законопроекта о помощи на прошлой неделе.

Все эти внутриполитические манёвры усиливают тревогу союзников Украины по поводу того, что американская поддержка военных действий начала ослабевать.

Во вторник, ещё до отставки Маккарти, президент Джо Байден провёл телефонный разговор с союзниками, чтобы заверить их в дальнейшей поддержке Украины со стороны США, после того как в законопроекте о временном прекращении работы правительства до 17 ноября не было выделено $24 млрд, запрошенных президентом, и $6 млрд в компромиссном варианте, предложенном Сенатом.

«Республиканцы в Палате представителей поддержали законопроект в достаточной степени — не только члены, хотя и они тоже, но и лидеры, — и президент уверен, что мы продолжим получать необходимую поддержку», — заявил во вторник официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Многие сенаторы от обеих партий заявили агентству Bloomberg, что они настроены на скорейшее предоставление помощи Украине, но пока нет единого мнения о том, как это сделать, особенно в условиях, когда Палата представителей находится в её нынешнем нестабильном состоянии, а Сенат уходит на очередные каникулы. Тем не менее, Bloomberg отмечает некоторые пути финансирования Украины.

Гетц, который выступает против любой дополнительной помощи Украине, не согласился с гамбитом Маккарти, связавшим будущую помощь с требованием принять меры по обеспечению безопасности границ США, и заявил, что эти два вопроса не должны быть связаны между собой.

Несмотря на критику Гетца, демократы и Байден всё же могут согласиться на некоторые иммиграционные изменения в рамках негласной или явной сделки по оказанию помощи Украине, утверждает издание. На прошлой неделе сенаторы от обеих партий собрались вместе, чтобы попытаться выработать такое соглашение.

Демократы в целом поддерживают выделение дополнительных средств на охрану границ, но не желают ограничивать число ходатайств о предоставлении убежища, особенно в отсутствие пересмотра иммиграционной политики, который не удаётся провести в Конгрессе уже несколько десятилетий. Республиканцы заявили, что они хотят изменений в политике, а не просто увеличения расходов.

Некоторые демократы хотят быстрых действий. Теоретически, лидер сенатского большинства Чак Шумер может форсировать голосование, увеличив скромный пакет по Украине на $300 млн.

Но сенаторы-республиканцы также не желают действовать в отношении Украины, не решив проблему американской границы, чтобы не столкнуться с обвинениями в том, что украинская граница их волнует больше, чем американская, поясняет Bloomberg. Даже если Сенат примет законопроект, касающийся только Украины, следующий спикер должен будет согласиться вынести его на голосование, иначе группе республиканцев Палаты представителей придётся присоединиться к демократам, чтобы провести голосование по сложной и редко используемой процедуре.

«Идея о том, что республиканцы в Палате представителей сейчас будут продвигать законопроект о финансировании Украины, просто абсурдна», — заявил ещё до отстранения Маккарти сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс из Огайо. По словам Вэнса, финансирование Украины — это «огромный политический проигрыш, особенно для республиканцев».

Сенатор Сьюзан Коллинз от республиканцев и убежденный сторонник Украины, заявила в субботу, что одной возможностью является привязка пакета по Украине к ежегодному законопроекту о расходах на оборону. Оборонный пакет обычно является одним из самых популярных в Конгрессе, однако достижение согласия между версиями законопроектов Палаты представителей и Сената может занять несколько недель или месяцев. Кроме того, демократы, как правило, не хотят завершать принятие закона о расходах на оборону первыми, рискуя потерять рычаги влияния на внутренние приоритеты.

Одна из идей, предлагаемых сторонниками Украины, такими как сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины и сенатор-демократ Бен Кардин из Мэриленда, заключается в том, чтобы Белый дом представил гораздо более масштабный пакет мер по Украине, рассчитанный на год или больше — и, возможно, на период до выборов 2024 года.

Обоснование этому даётся такое: риск для Украины заключается в том, что Конгресс согласится на временный пакет, а финансирование закончится в разгар президентской кампании, когда принятие любого закона станет ещё более затруднительным, поясняет Bloomberg.